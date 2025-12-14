Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хотите подстрелить лося? У вас есть еще два дня

10 января в регионе официально завершится сезон охоты на лося, который длился с 15 октября 2025 года. Подробности у издания «Регион 29»:

- Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева обратилась к охотникам с призывом строго соблюдать установленные правила и сроки. После закрытия сезона, в течение десяти дней — до 20 января, все участники обязаны сдать разрешения на добычу животного.

Разрешения можно сдать лично в месте их получения или отправить заказным письмом по почте с обязательным уведомлением и описью вложения. Собранные данные необходимы для государственного мониторинга объёмов изъятия охотничьих ресурсов.

За несвоевременную сдачу или непредоставление сведений о добыче предусмотрена административная ответственность. Нарушителям также может быть отказано в получении разрешения на охоту в следующем сезоне.

08 январь 11:22 | : Будни

Главные новости


Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
Святое фото

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (43)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20