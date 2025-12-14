Хотите подстрелить лося? У вас есть еще два дня

10 января в регионе официально завершится сезон охоты на лося, который длился с 15 октября 2025 года. Подробности у издания «Регион 29»:

- Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева обратилась к охотникам с призывом строго соблюдать установленные правила и сроки. После закрытия сезона, в течение десяти дней — до 20 января, все участники обязаны сдать разрешения на добычу животного.

Разрешения можно сдать лично в месте их получения или отправить заказным письмом по почте с обязательным уведомлением и описью вложения. Собранные данные необходимы для государственного мониторинга объёмов изъятия охотничьих ресурсов.

За несвоевременную сдачу или непредоставление сведений о добыче предусмотрена административная ответственность. Нарушителям также может быть отказано в получении разрешения на охоту в следующем сезоне.