В Архангельской области начались поиски 4 новых миллионеров

«Национальная Лотерея» объявила о поиске 4 лотерейных миллионеров из Архангельской области, которые победили в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

28 декабря 2025 года появилось сразу 100 новых миллионеров - в акции было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей. В розыгрыше участвовали все зарегистрированные билеты лотереи «Мечталлион», купленные в течение прошлого года вне зависимости от результатов основных тиражей. По итогам акции сразу 4 победителя оказались жителями Архангельской области.

В пресс-службе бренда также сообщили, что все зарегистрированные билеты новогоднего тиража «Мечталлион» участвуют в новой акции – «Второй шанс: Рождественская сказка». Уже 9 января среди них будут разыграны денежные призы, подписки на тиражи лотереи и главный приз – 5 млн рублей.