"Не словами, но делами". Поздравление от Александра Цыбульского

Уважаемые жители Архангельской области! Примите самые сердечные поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

В конце каждого года мы неизбежно оглядываемся назад: вспоминаем, чем он запомнился, какие события нас укрепили, чему научили, что удалось сделать и что ещё предстоит. Для каждого жителя Поморья уходящий 2025-й был особенным – со своими заботами, радостями, открытиями. Но было и то, что нас всех объединяло.

Этот год стал Годом поддержки и единства в Архангельской области. А значит – годом доказательства того, что жители нашего региона умеют держаться вместе. Мы показали, что готовы стоять плечом к плечу, сохраняя традиции, поддерживая тех, кому трудно, проявляя силу духа, которую не сломить никакими испытаниями.

Не словами, а делами жители Поморья подтверждают свою верность Родине. Каждый день вы работаете для устойчивости региона, вносите вклад в развитие экономики и социальной сферы, поддерживаете участников спецоперации и их семьи, сохраняете историческую память и правду.

Особым событием 2025 года стало празднование 80-летия Великой Победы. Это юбилей, который объединил всю область. Во всех муниципалитетах прошли памятные мероприятия. В акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше 49 тысяч человек. В первых рядах, рядом с ветеранами, шли участники специальной военной операции. Их имена и подвиг – в сердцах каждого из нас.

Совсем скоро мы перевернём последнюю страницу уходящего года и начнём летопись 2026-го. И от каждого зависит, какими будут его первые строки – какие достижения подарим мы своим родным, региону и стране.

Перед Архангельской областью стоят масштабные задачи: реализация национальных проектов, развитие промышленности, науки и образования, дальнейшее укрепление социальной поддержки семей, участников СВО, старшего поколения, людей с особыми потребностями. В нашем приоритете – и расширение международных торговых связей, и рост качества жизни в каждом городе и посёлке.

Уверен, благодаря вашей гражданской ответственности, активности местных сообществ, работе НКО и бизнеса, участию каждого человека в жизни региона мы сможем воплотить в жизнь всё задуманное. Вместе мы действительно можем всё.

Дорогие жители Архангельской области! От всего сердца желаю вам и вашим близким мира и добра, крепкого здоровья, счастья, благополучия, тёплых встреч и спокойствия в душе. Пусть Новый год подарит исполнение самых заветных желаний, а Рождество принесёт в каждый дом свет и добро.

С Новым годом и Рождеством!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский