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Жители Поморья рассказали, что их делает счастливыми

Аналитики hh.ru провели опрос среди местных жителей и выяснили, достижение каких целей и задач приносит им ощущение счастья. Выяснилось, что для достижения счастья нужно хорошенько потрудиться.  

Синдром отложенной жизни подтвердили 56% респондентов из Архангельской области, сказав, что станут счастливее, как только найдут хорошую работу. На отпуск, который должен принести счастье в 2025 году, надеются еще 36% опрошенных – именно этот способ поможет им стать счастливее. Встреча с семьей и родными сделают счастливыми еще 22% местных респондентов. Примечательно, что близко к ним стоят те, кого сделает счастливым улучшение здоровья (23%). Кроме того, еще 16% респондентов в регионе верят в удачу и назвали выигрыш в лотерею вполне возможным вариантом достижения счастья в ближайшем будущем. 

 Еще 16% добавили, что встреча и развлечения с друзьями добавят им счастья. Еще 17% приносит счастье новая любовь. 15% заявили, что станут счастливее, когда купят машину, столько же (15%) местных жителей будут счастливы, если закроют ипотеку. 6% верят, что изучение иностранного языка принесет счастье, еще 7% почувствуют счастье, если выйдут замуж (женятся), еще 5%, если родят ребенка.  

 Среди других событий, после которых они станут счастливее, люди назвали: окончание ремонта, открытие собственного бизнеса, обретение спокойствия, закрытие кредитов, возможность выспаться, два выходных в неделю, развод с супругом(ой), создание пассивного дохода, защиту кандидатской диссертации.

 

19 декабрь 09:01 | : Будни

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