Дмитрий Морев привез новогодние подарки семье участника СВО

Рассказывает градоначальник Архангельска:

- В канун Нового года с подарками и пирогами приехал в гости к многодетной семье бойца спецоперации. 

 Забота о семьях земляков-защитников Отечества – это наш приоритет. И не только по долгу службы, но и по зову сердца. 

 В семье М-вых шесть детей – дошколята и школьники. Общительные, улыбчивые, открытые, как и их мама. Ребята были рады подаркам и сладостям, а в ответ читали стихи и подготовили рисунок-открытку. Вдумчивые, искренние дети, которые воспитываются на примере отца. Он уже трижды приезжал в отпуск, каждый день звонит и общается с семьей, где все поддерживают друг друга. 

 Новогодние подарки получат все дети, чьи отцы отстаивают интересы Родины в зоне СВО. Более того, ребят и их родителей мы приглашаем на праздничные представления в культурных центрах. Подходим индивидуально, с учетом возраста и состава каждой семьи. И всегда желаем скорейшей победы, мира и благополучия!


24 декабрь 10:44 | : Будни

