Как Игорь Арсентьев провел День защиты детей

Рассказывает глава Северодвинска:

- Замечательный праздник, День защиты детей, провел в тёплой обстановке – вместе с многодетной семьей Алпацких. Глава семьи Александр Викторович и мама Дарья Васильевна воспитывают трёх детей – Тамару, Марину и Фёдора. У каждого из ребят свой характер и интересы: Тома, как старшая сестра, скромна и отзывчива, хорошо учится в школе, занимается бальными танцами. Марина и Федя активные и улыбчивые дети, занимаются тхэквондо. Марина пока ходит в детский сад, а брат уже готовится в сентябре отправиться в первый класс.

В такой душевный праздник хотелось исполнить мечту ребят – дети давно хотят велосипеды, а первый день лета еще один повод обрести себе такой транспорт. Уверен, что подарок не будет пылиться, планируют уже вечером велопрогулку. Семья Алпацких – пример дружной и активной семьи, которые поддерживают друг друга во всем.

Правильные семейные ценности детям прививают родители, которые самоотверженно достигают целей в своих профессиях. Глава семьи Александр Викторович - военнослужащий, ветеран боевых действий. Служил в Сирии, сейчас – на СВО, уже завтра вновь отправляется в длительную командировку. Мама Дарья Васильевна работает логопедом в детском саду и помогает ребятам с нарушением речи.

За чашкой чая с ребятами обсудили планы на лето и будущий учебный год. Дети уже на каникулах и ждут путешествия к своим родным. Зарядился позитивом от семьи на всю следующую рабочую неделю! Всех юных северодвинцев поздравляю с праздником и желаю хорошо отдохнуть на каникулах