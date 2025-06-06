Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как Игорь Арсентьев провел День защиты детей

Рассказывает глава Северодвинска:

- Замечательный праздник, День защиты детей, провел в тёплой обстановке – вместе с многодетной семьей Алпацких. Глава семьи Александр Викторович и мама Дарья Васильевна воспитывают трёх детей – Тамару, Марину и Фёдора. У каждого из ребят свой характер и интересы: Тома, как старшая сестра, скромна и отзывчива, хорошо учится в школе, занимается бальными танцами. Марина и Федя активные и улыбчивые дети, занимаются тхэквондо. Марина пока ходит в детский сад, а брат уже готовится в сентябре отправиться в первый класс. 

 В такой душевный праздник хотелось исполнить мечту ребят – дети давно хотят велосипеды, а первый день лета еще один повод обрести себе такой транспорт. Уверен, что подарок не будет пылиться, планируют уже вечером велопрогулку. Семья Алпацких – пример дружной и активной семьи, которые поддерживают друг друга во всем. 

 Правильные семейные ценности детям прививают родители, которые самоотверженно достигают целей в своих профессиях. Глава семьи Александр Викторович - военнослужащий, ветеран боевых действий. Служил в Сирии, сейчас – на СВО, уже завтра вновь отправляется в длительную командировку. Мама Дарья Васильевна работает логопедом в детском саду и помогает ребятам с нарушением речи. 

 За чашкой чая с ребятами обсудили планы на лето и будущий учебный год. Дети уже на каникулах и ждут путешествия к своим родным. Зарядился позитивом от семьи на всю следующую рабочую неделю! Всех юных северодвинцев поздравляю с праздником и желаю хорошо отдохнуть на каникулах

01 июнь 16:38 | : Будни

Главные новости


Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Тайвань, говорящий на иврите

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (5)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20