В Архангельске весело застучат топоры

14 декабря на верфи Товарищества поморского судостроения состоится презентация масштабного проекта «Пора топора» – летней плотницкой школы в Кенозерском национальном парке https://kenozero.ru/ (объект всемирного наследия ЮНЕСКО) . Мероприятие пройдет в формате публичной дискуссии с неожиданными вопросами от известного архангельского шоумэна Назара Онищука и завершится бонус-выступлением мужского хора «Орава». Вход свободный.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на сохранение традиционного плотницкого ремесла Русского Севера. В рамках программы участники будут работать над созданием архитектурно-ландшафтной композиции «Амбарный ряд» на территории деревни XVII века Ведягина, сохранившей уникальный исторический облик, но требующей бережного восстановления.

В рамках презентации авторы и партнеры проекта объявят о старте приема заявок от волонтеров, готовых летом 2026 года погрузиться в атмосферу Русского Севера и под руководством мастеров построить традиционные амбары из круглого леса.

Участники дискуссии:

  1. Михаил Крупенин, автор проекта «Пора топора» (https://vk.com/gip_sea).
  2. Александра Яковлева, директор Кенозерского национального парка (https://vk.com/ashatkovskaya).
  3. Александр Антонов, главный архитектор проекта (https://vk.com/yashanga).

Модератор – Назар Онищук (https://vk.com/nazzystrazzy), архангельский актер, тренер по ораторскому искусству и шоумэн. Его задача – взглянуть на проект глазами человека со стороны и задать организаторам глупые и каверзные вопросы: что такое топор и как его готовить, зачем это всё нужно современному человеку и почему плотницкое дело может быть актуально 21 веке.

«Мы хотим уйти от формализованных презентаций и показать, что возрождение традиций – это не скучный музейный процесс, а живое, увлекательное дело, в котором есть место юмору, эксперименту и открытому диалогу», – комментирует автор проекта Михаил Крупенин.

После дискуссии гостей ждет аутентичный подарок – народные песни в исполнении мужского хора «Орава» https://t.me/oravamusic. Руководитель хора – Александр Антуфьев https://vk.com/tuffantuff 

Программа мероприятия:

  1. 16:00 – Публичная дискуссия «Пора топора: зачем горожанину рубить избу?».
  2. 17:30 – Объявление о старте набора волонтеров на лето 2026 года.
  3. 18:00 – Бонус-концерт мужского хора «Орава». 
