Дмитрий Морев приглашает подарить детям новогоднее счастье

Градоначальник Архангельска приглашает горожан принять участие в традиционной акции «Подарим детям Новый год!».

Дмитрий Морев:

- Уже 9 лет подряд мы проводим эту благотворительную акцию. В первый год удалось собрать 80 подарков, а в прошлом декабре – более 1500.

Свой вклад вносят сотрудники администрации города, муниципальных учреждений и предприятий, коммерческих компаний, депутаты гордумы и активисты некоммерческих организаций. С каждым годом все больше неравнодушных горожан подключается к этому доброму делу.

Сладкие наборы и игрушки волонтеры организации «Приемная семья» в канун праздника доставят детям из малообеспеченных и многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, приемным детям, а также малышам и подросткам, чьи отцы мобилизованы защищать интересы России.

«Куб добра» установлен в холле администрации Архангельска на площади Ленина, 5. Будем благодарны каждому, кто проявит отзывчивость!