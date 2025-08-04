«Образы будущего Русского Севера»: объявлен старт Всероссийского конкурса индустриального сувенира

В России дан старт Первому Всероссийскому конкурсу индустриального сувенира «Образы будущего Русского Севера». В нем приглашают принять участие мастеров из Архангельска и Архангельской области. Основная цель проекта — создать новую линейку сувенирной продукции, которая станет не просто памятным подарком о путешествии, а настоящей визитной карточкой региона, отражающей его промышленную мощь, богатую историю и перспективы развития.

К участию приглашаются дизайнеры, мастера и креативные предприниматели со всей страны. Конкурс призван раскрыть творческий потенциал и показать индустриальное наследие Русского Севера через призму современного искусства и дизайна.

Подать заявку здесь>>>

Для участников подготовлено несколько номинаций: корпоративные и музейные сувениры, семейные и гастрономические продукты. Особое внимание уделено номинации «вне шаблона», которая поощряет нестандартный подход, а также специальной категории для сувениров, посвященных промышленным центрам — Череповцу, Костомукше и Оленегорску.

Прием работ продлится до конца сентября. Оценивать проекты будет жюри из 15 федеральных экспертов-практиков. Победители получат ценные призы, информационную поддержку и менторские сессии от экспертов для помощи в реализации и продвижении своих проектов.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре на специальной выставке в Череповце, которая станет площадкой для диалога между дизайнерами, производителями и потенциальными корпоративными заказчиками.

Организатором выступило АНО «Центр развития креативного туризма» при поддержке компании «Северсталь» и Благотворительного фонда «Доброта Севера» в рамках грантового конкурса «Творчество регионов».

Контакты для СМИ: Салатина Евгения, 8 (926) 344-39-77, sktinfo.rus@gmail.com





Фото с сайта https://www.atorus.ru/tourist/rest_in_Russia/article/4091.html