Работодатели из Архангельска ценят личные качества молодых специалистов больше, чем опыт – исследование SuperJob

Молодые специалисты представляют собой одну из уязвимых категорий на рынке труда, поскольку недостаток профессионального и жизненного опыта влияет на уверенность в себе. Для поддержки студентов и выпускников колледжей и вузов SuperJob создал платформу «Старт карьеры», где молодые талантливые кандидаты могут встретиться с потенциальными работодателями. Кроме того, компания проводит мастер-классы на ярмарках вакансий, а также в учебных заведениях, обучая молодежь составлению резюме и поиску работы без опыта. Эти мероприятия посетили тысячи студентов и выпускников.

Недавний опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, какие критерии важны для работодателей при выборе молодых специалистов. В исследовании приняли участие представители компаний и организаций из Архангельска, ищущие сотрудников с высшим образованием.

Основными критериями отбора оказались личностные качества кандидатов (68%), минимальный опыт работы (45%) и уровень образования (36%). Важность знания специфики деятельности компании отметили лишь 13% респондентов.

Дополнительные факторы включают владение профильным программным обеспечением (57%), прохождение стажировок (24%), успеваемость в учебном заведении (14%) и знание иностранных языков (7%).

Самыми востребованными личностными качествами стали организованность (54%), стремление к развитию (47%) и мотивация достижения (44%). Умение работать в команде оценили 35% опрошенных, тогда как наличие лидерских качеств оказалось важным для 5%.

Исследование проводилось с 3 по 28 марта 2025 года.