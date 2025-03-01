Памятники культурного значения в Онеге, Каргополе и Сольвычегодске готовы отдать в аренду инвесторам за 1 рубль

Об этом говорится в пресс-релизе Агентства регионального развития Архангельской области, посвященного прошедшей в Москве презентация возможностей разработки новых проектов в туризме с участием инвесторов.

Генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Екатерина Сташкевич представила профессиональному турсообществу возможности для открытия бизнеса в регионе в ходе сессии «Развитие территорий: время возможностей и точек роста для бизнеса» на форуме VerSous – 2025».

Предложения о запуске инвестиционных проектов касались как крупных, так и небольших направлений: строительства гостиничных комплексов, мини-гостиниц, современных объектов загородного отдыха и сферы развлечений, например, аквапарков и акватермальных комплексов, горнолыжных баз.

Перспективы привлечения инвестиций в сферу туризма связаны с повышением интереса к региону. За последние годы турпоток в Архангельскую область вырос в несколько раз. В 2020 г. регион посетили 236 000 туристов, в 2024 г. эта цифра составила уже более 740 тысяч гостей. Наиболее популярные виды: культурно-познавательный, деловой, природный, активный, автомобильный туризм.

Сегодня регион привлекает заинтересованных предпринимателей в строительство городских отелей в Архангельске и Северодвинске, где подбираются потенциальные площадки для таких проектов, с участием федеральных гостиничных сетей или отдельных заинтересованных инвесторов.

В проработке – развитие бизнеса с созданием акватермального комплекса круглогодичного действия, который будет востребован среди жителей и гостей региона.

Другая ниша, предлагаемая инвесторам, открытие загородных туристических комплексов с инфраструктурой - рестораном или кафе, оздоровительным центром, игровыми и спа-зонами. Для этой цели есть участки в Приморском, Каргопольском, Вельском и Устьянском и других округах. Возможно строительство туристического комплекса в Онеге, популярном туристическом направлении для активного отдыха (зима, лето) благодаря выходу к Белому морю, где также можно обустроить горнолыжные склоны. Под такой проект свободен участок площадью до 50 га.

Был представлен и проект по развитию туристического кластера при Новодвинской крепости, связанный с развитием сферы гостеприимства рядом с сохранившимся памятником культурного значения. Здесь предлагается создать разные средства размещения (гостиницы, гостевые дома, глэмпинги), точки питания. Рядом у воды будет открыта пристань для водных маршрутов.

В целом в регионе есть и другие памятники культурного значения для вовлечения в оборот на условиях льготной аренды (за 1 рубль!) – в Онеге, Каргополе, Сольвычегодске.