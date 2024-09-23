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Поморье продолжает мечтать о массовом туризме

Архангельская область присоединилась к проекту «Земля для туризма» в числе других субъектов Российской Федерации (всего 74 региона). Проект нацелен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Он позволит представителям бизнеса эффективно планировать и развивать свою деятельность. Электронный сервис Росреестра «Земля для туризма» запущен на публичной кадастровой карте (https://pkk.rosreestr.ru/). 

По результатам работы местного Оперативного штаба, в состав которого входят представители регионального министерства культуры, министерства экономического развития Архангельской области, Управления Росреестра, филиала ППК «Роскадастр», муниципальных образований области и других заинтересованных органов, утверждено более 20 объектов туристского интереса.

Первые три участка, расположенные вокруг объектов туристского интереса на территории Каргопольского муниципального округа, доступны на публичной кадастровой карте и могут быть предоставлены заинтересованным лицам для освоения в целях развития туристической деятельности.

Туризм в Поморье - одно из самых перспективных и активно развивающихся направленийСформированные земельные участки расположены вблизи объектов туристского интереса: Свято-Успенского Александро-Ошевенского мужского монастыря, Успенского собора и Соборной площади в г. Каргополе и готовы к реализации на них инвестиционных проектов по созданию нового номерного фонда, объектов общественного питания и туристского показа», - отмечает начальник отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Екатерина Кустова. - Считаем, что сервис Росреестра станет хорошим подспорьем для инвесторов при выборе земельных участков                   для вовлечения их в туроборот».  

По словам заместителя руководителя регионального Управления Росреестра Екатерины Долгановой, процесс выбора участка максимально прост. В меню поиска публичной кадастровой карты нужно выбрать раздел «Земля для туризма» и отсортировать участки по региону, указав в поисковой строк номер «29:*». Доступные участки отобразятся на карте, можно изучить их расположение и характеристики. Отправить заявку на оформление интересующего объекта можно напрямую через сервис.

(фото с https://www.culture.ru)

17 октябрь 14:49 | : Экономика

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