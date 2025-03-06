"Налим Малиныч" закрыл зиму в Поморье

В субботу 22 марта – в деревне Морщихинская Кенозерского национального парка состоялся традиционный конкурс зимней рыбалки «Налим Малиныч».

Почти 200 азартных рыболовов, от профессионалов до новичков, собрались на льду показать, на что способны. Северодвинск, Вершинино, Морщихинская, Няндома, Каргополь, Шенкурск, Вытегра, Коноша, Пудож, Водла, Ширяиха, Усть-Река, Усть-Поча, Шелоховская, Печниково, Тихманьга, Мирный, Савинский, Белогорский – география участников действительно поражает.

Победителем в номинации «Самый тяжёлый улов» в мужском зачёте стал Александр Лазников из Вершинино. Его улов составил 2,102 кг. В женском зачёте кубок победителя взяла Ксения Жих из Пудожи. Её улов составил 1,295 кг.

Победителем в номинации «Самый крупный улов» в мужском зачёте стал Боголепов Олег из Морщихинской. Его крупнейшая рыба на весах показала 376 г. В женском зачёте победу взяла постоянная участница конкурса Оксана Фролова из Северодвинска. Её победный окунь весил 202 г.

Юные рыболовы соревновались в двух возрастных категориях. Кубок победителя «Самый тяжёлый улов» в категории 3-12 лет взял Федорушков Захар из п. Белогорский. Его улов составил 649 грамм. В категории 13-17 лет победителем вновь стал Савва Михайлов из Каргополя с уловом 1,345 кг окуней и ершей. Самым юным рыболовом стал Кузнецов Роман, которому всего 3 года. Он же взял приз в номинации «Экорыбак» с уловом в 6 г.

Самыми крупными рыбками отличись Боголепов Игорь из Морщихинской (236 г) и Михайлов Савва (176 г).

Соревновательную часть программы «Налим Малиныч» завершил конкурс «Рыбе нужен кислород!». Новый рекорд в скорости бурения лунки среди мужчин установил Александр Лазников. Его результат составил 7,15 секунд! 7 секунд! Можете себе представить?! Лучшей среди женщин в этой номинации вновь стала Федорушкова Светлана из п. Белогорский, справившаяся с задачей за 10,76 секунд. Среди детей победу взял Юрьев Максим из г. Каргополя. Его результат составил 10,66 секунд.

Приятный рекорд праздника – 63 юных рыбака, которые с неподдельным энтузиазмом доказали, что заболеть рыбалкой можно с малых лет.

Впервые в истории «Налима Малиныча» на празднике выступила группа «Танцплощадка» из Каргополя. Участники соревнования ожидали результатов конкурса под зажигательные хиты. Поддержка партнёров, таких как магазин товаров для рыбалки МАГНУМ, а также усилия неутомимых организаторов, сделали этот день незабываемым.



