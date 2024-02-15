Праздник зимней рыбалки "Налим Малиныч" наконец-то оправдал свое название

Впервые за всю историю конкурса «Налим Малиныч» рыбаки поймали настоящего налима! Теперь название праздника действительно опрадывает себя. Правда, сам налим оказался слишком мал, поэтому его отпустили обратно в озеро. Пускай растёт дальше;)



Несмотря на дождь и подтаявшую дорогу, в деревню Морщихинская Кенозерского национального парка приехали более 100 заядлых любителей зимней рыбалки из Каргопольского и Плесецкого округов, Шенкурского и Коношского районов, Республики Карелия, городов Архангельск, Северодвинск, Няндома, Вытегра, Пудож и даже Москвы!

Участники конкурса приезжают целыми семьями, чтобы поддержать друг друга и провести выходной день с удовольствием. С каждым годом юных рыбаков и рыбачек становится всё больше.



Победителем в номинации «Самый тяжёлый улов» стал Фадеев Игорь из г. Каргополя. Его улов составил 4,552 кг. И это, кстати, действительно самый тяжёлый улов за последние несколько лет!

Победителем в номинации «Самый крупный улов» стала постоянная участница конкурса Оксана Фролова. Оксана и её муж Павел четвёртый год подряд коллекционируют кубки «Налима Малиныча». Победу в этом году участнице принёс лещ весом почти полкило. Со слов Оксаны, леща она поймала впервые.

В номинации «Золотая рыбка», которая определяет самый тяжёлый улов среди женщин, стала Родина Елена из г. Няндома. Елена наловила целых 2,054 кг!

Юных рыболовов на семейном празднике в этом году было 30. Дети соревновались в двух возрастных категориях. Самым юным рыболовом стал Игорь Боголепов, которому всего 6 лет. Он же и забрал себе кубок победителя в категории 3-12 лет с уловом 571 грамм. В категории 13-17 лет победителем стал Савва Михайлов из Каргополя. Савва наудил 1,371 кг окуней и ершей.

Соревновательную часть программы «Налим Малиныч» завершил конкурс «Рыбе нужен кислород!». Рекорд прошлого года (11,26 секунд) по скорости бурения лунки среди мужчин побил Бахтинский Владислав из республики Карелия. Его результат составил 7,55 секунд! 7 секунд! Можете себе представить?! ;) Лучшей среди женщин в этой номинации вновь стала Оксана Фролова, справившаяся с задачей за 16,43 секунды.



Для не участвующих в конкурсе зимней рыбалки гостей, был предложен единый экскурсионный билет, программа которого включала в себя самые популярные экскурсии и мастер-классы весеннего сезона. Развлекательная программа семейного праздника «Налим Малиныч» завершилась рыбацким квизом и катанием на аэроходе «Хивус». Конечно же, ни один гость не остался без вкусной, наваристой ухи из налима, домашних пирогов и ароматного чая.

(фото с https://gruzarf.ru)