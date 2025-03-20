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Молодые архангелогородцы перечислили необходимые навыки в работе

Сервис SuperJob Старт карьеры и ведущая российская продуктовая розничная компания Х5 Group провели совместное исследование о карьере молодых соискателей и выяснили, какие навыки от них чаще всего ждут рекрутеры, а также в каких направлениях в ритейле чаще всего работают молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет.

По мнению молодых соискателей без опыта, топ-3 самых полезных навыков в работе — коммуникабельность, ответственность и дисциплинированность. Рекрутеры тоже ждут от начинающих специалистов ответственности, но в первую очередь готовности к командной работе и знания профильного ПО. 

Молодые соискатели без опыта (18—24 года) считают ключевыми навыками для работы коммуникабельность (32%), ответственность (27%) и дисциплинированность (20%). Рекрутеры, в свою очередь, ожидают от начинающих специалистов готовности к командной работе (19%), знания профильного ПО (8%) и ответственности (6%).

Юноши в топ-3 выделяют общительность (33%), дисциплинированность (22%) и внимательность (17%), девушки — ответственность (33%), коммуникабельность (31%) и стрессоустойчивость (19%). Парни чаще акцентируют внимание на компетентности и обучаемости, девушки — на креативности, многозадачности, трудолюбии, эмпатии и доброжелательности.

По данным Х5 Group (ведущая российская продуктовая розничная компания), в 2024 году количество молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет выросло в компании на 12% по сравнению с предыдущим годом и составило более 43 тыс. человек. Самые популярные направления в ритейле у молодёжи — это логистика, где количество сотрудников от 18 до 24 лет увеличилось за прошлый год на 67%, работа в службе безопасности (рост на 40%), на производстве готовой еды (рост на 35%) и в офисе (рост на 21%).

Среди профессий в ритейле, востребованных у зумеров, лидирует продавец-кассир, администратор магазина, оператор склада, сборщик заказов и пекарь. Такая занятость предполагает гибкие графики и сокращённые смены, что позволяет самостоятельно планировать свой день и совмещать работу с учёбой. Помимо традиционных для сферы ритейла профессий молодые специалисты выбирают в Х5 и другие позиции — разработчика, менеджера по работе с Big Data, архитектора данных, инвестиционного аналитика, эколога, микробиолога, химика-технолога, бариста, кависта. Также они всё чаще занимают руководящие должности в рознице, логистике и на производстве готовой еды — шеф-поварами, директорами магазинов и начальниками склада.

«Ритейл — это одна из тех сфер, где можно достаточно быстро построить крутую карьеру в совершенно разных направлениях — от управления магазином до Big Data. Мы понимаем, что ребята только-только начинают свой карьерный путь, поэтому не требуем от них на старте каких-то сверх навыков. Достаточно быть ответственным, уметь работать в команде, мыслить креативно — по нашим наблюдениям, те молодые специалисты, что приходят к нам, открытые, инициативные и смелые. И мы в лице компании готовы стать для них наставником, помочь и поддержать, чтобы вместе реализовывать те амбициозные планы, что заявлены на ближайшее время», — рассказала Мария Верномудрова, директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5 Group.

18 март 08:00 | : Будни

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