Какие качества ценятся нанимателями при приеме на работу

Самые важные soft skills, по мнению работодателей, — ответственность, спокойствие и готовность работать в команде. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.
По оценкам рекрутеров, имеющих опыт подбора специалистов 20 профессиональных групп, самое важное личное качество для кандидата — ответственность. На втором месте — эмоциональная стабильность, на третьем — обучаемость, причем важность этих «мягких» навыков за 7 лет возросла. Меньше всего наниматели ждут от соискателей карьерных амбиций — это качество упоминали реже всего, как сегодня, так и в 2015 году. За 7 лет от соискателей стали реже ждать готовности к переработкам и чаще приветствовать навыки командной работы.
Топ-3 наиболее важных личных качества для менеджера по персоналу, по мнению работодателей, — эмоциональная стабильность, ответственность и готовность работать в команде. За 7 лет возросла значимость такого «скила» как обучаемость, а лояльности работодателю и готовности к переработкам, напротив, — снизилась.
Пиарщику важнее всего быть командным игроком. Принятие идеологии компании — на втором месте, стремление расти в профессии — на третьем. По сравнению с 2015 годом рекрутеры стали чаще отмечать значимость желания профессионального роста, обучаемости и ответственности.
Ответственного подхода к обязанностям работодатели ждут от бухгалтеров. Для представителей этой профессии также важны эмоциональна стабильность и готовность к переработкам. За 7 лет выросло число рекрутеров, считающих, что бухгалтеру важно уметь работать в команде и принимать идеологию организации.
Докторов хотят видеть ответственными, спокойными и постоянно совершенствующими свои навыки. Готовности к переработкам от врачей ждут реже, а вот стремления к командной работе с коллегами — чаще.
Соискатели рабочих специальностей должны демонстрировать ответственность, обучаемость, готовность работать в коллективе. За 7 лет значительно возросла ценность такого качества как эмоциональная стабильность.
От маркетологов прежде всего требуется готовность работать в команде, принятие идеологии компании и ответственный подход к работе. От соискателей реже стали ждать лояльности работодателю и готовности к переработкам, чаще — эмоциональной стабильности.
Топ-3 soft skills для менеджеров по продажам — стрессоустойчивость, желание расти профессионально и обучаемость. Характеризуя идеального кандидата на эту должность, рекрутеры чаще (относительно других профессиональных групп) говорили о карьеризме.
Для программистов важнее всего ответственность, стремление к профессиональному росту и обучаемость. За 7 лет важность последних двух качеств, по мнению рекрутеров, возросла. От кандидатов на позиции разработчиков стали чаще ждать и принятия идеологии компании, а вот лояльности работодателю, напротив, — реже.
Идеальный учитель, по мнению рекрутеров, — спокойный ответственный и регулярно повышающий свою квалификацию. Те же качества входят в топ-3 и для юристов. И для педагогов, и для правозащитников, по мнению рекрутеров, возросла важность умения работать в команде.