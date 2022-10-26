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Взаимопонимание, терпение, опыт. ТОП-3 родительских навыков

В топ-3 родительских навыков, больше всего востребованных в работе, — взаимопонимание, терпение и обучающие навыки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей из всех округов страны.

 Каждый второй россиянин считает, что его родительский опыт в той или иной степени помогает ему в работе: 25% в этом абсолютно уверены, еще 24% скорее уверены. Причем чаще всего о пользе опыта материнства и отцовства говорят те, чьим старшим детям еще не исполнилось 7 лет (в общей сложности 54%): видимо, они ярче помнят о том, какими они были до того, как появились на свет их дети.

 Судя по комментариям, в работе больше всего применимы такие родительские сверхспособности как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость, коммуникабельность и опыт разработки маршрутов передвижения.

 Применение родительскому опыту в трудовых обязанностях находят представители различных профессий, но чаще всего учителя, воспитатели и медработники: «Помимо того, что я отец, я ещё и педагог по образованию. И этот суммарный опыт мне помогает в работе, в управлении коллективом»; «Общение с маленькими пациентами».

 Ранее SuperJob выяснил, что в условиях нехватки рабочей силы все больше работодателей приходит к отказу от негласных гендерных предпочтений и снятию лишних барьеров при трудоустройстве: стало меньше стереотипов в отношении соискателей с детьми, как мужчин, так и женщин.

22 ноябрь 07:29 | : Будни

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