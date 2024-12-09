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Москва ищет в Архангельске коуча по подбору букетов

На сайте SuperJob  в Москве появилась необычная вакансия коуча по подбору букетов.

 Работодатель, который считает, что его миссия – спасать человечество от цветочных провалов и дарить эмоции, а не просто цветы, ищет специалиста, которого он назвал «Коучем по подбору букетов».

В задачи сотрудника входят такие обязанности, как: помогать выбрать букет, который не разочарует, а покорит; разъяснять, что количество цветов тоже имеет значение (да, 9 лучше, чем 1 в целлофане); подбирать идеальные композиции для жён, мам, коллег и таинственных незнакомок, а также работать в критические моменты – особенно перед 8 марта, когда даже самые сильные теряют голову.

 Специалист должен быть:

  • настоящим цветочным гуру, который может вызвать реакцию — «Какой красивый букет, пойду сделаю фоточку», а не — «Ну… спасибо…»;
  • человеком, который знает, почему розы – это классика, но завернуть одну розу в целлофан равноценно преступлению;
  • спасителем тех, кто стоит в цветочном магазине с паникой в глазах;
  • бесценным помощник для женщин, воплощающий в жизнь идеи букетов для мам, бабушек и подруг.

 Условия:

  • большие премии за самые удачные рекомендации (и слёзы счастья получательниц);
  • уважение клиентов – ведь ты превращаешь хаос в уверенность;
  • бесценный опыт в психологии, эстетике и антикризисном менеджменте.

 Подробнее с вакансией можно ознакомиться по ссылке: https://russia.superjob.ru/vakansii/kouch-po-podboru-buketov-50436809.html

06 март 12:07 | : Будни

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