Москва ищет в Архангельске коуча по подбору букетов

На сайте SuperJob в Москве появилась необычная вакансия коуча по подбору букетов.
Работодатель, который считает, что его миссия – спасать человечество от цветочных провалов и дарить эмоции, а не просто цветы, ищет специалиста, которого он назвал «Коучем по подбору букетов».
В задачи сотрудника входят такие обязанности, как: помогать выбрать букет, который не разочарует, а покорит; разъяснять, что количество цветов тоже имеет значение (да, 9 лучше, чем 1 в целлофане); подбирать идеальные композиции для жён, мам, коллег и таинственных незнакомок, а также работать в критические моменты – особенно перед 8 марта, когда даже самые сильные теряют голову.
Специалист должен быть:
Условия:
Подробнее с вакансией можно ознакомиться по ссылке: https://russia.superjob.ru/vakansii/kouch-po-podboru-buketov-50436809.html