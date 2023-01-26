Симптом? Мужчины стали более равнодушны к 23 февраля

Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 мужчин из всех округов страны.



Каждый пятый мужчина (19%) не хочет подарков на 23 февраля — это на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остается каждый четвертый (27%).



Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 7%. Еще 7% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 4% опрошенных, о парфюмерии — 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 4% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 1% опрошенных. Еще 22% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 5% респондентов.



Что обычно получают мужчины на День защитника Отечества? Каждому пятому (20%) обычно преподносят одежду или аксессуары. Каждый восьмой (12%) получает парфюмерию, 7% — сувениры. Еще 7% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.