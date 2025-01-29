В Архангельск приезжает мировая звезда универсального боя

22 февраля, в преддверии главного праздника всех защитников Отечества, в 12:00 состоятся областные соревнования по греко-римской борьбе и грэпплингу.

В спортивном зале «Дома детского и юношеского творчества», который раньше был «Дворцом пионеров», состоится областной турнир для детей 2010–2011 годов рождения и младше. Участники смогут продемонстрировать свои спортивные навыки и побороться за призовые места.

По доброй традиции, в качестве подарка для детей, руководство школы «Булат» и депутаты Архангельской городской Думы Аркадий Пороховник и Михаил Орлов пригласили на соревнования мировую звезду — Джеффри Монсона.

Этот американский, а с 2013 года уже и российский спортсмен, общественный деятель и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу был приглашён в качестве почётного гостя этих соревнований.

Для детей это шанс пообщаться с другими спортсменами, получить ценные советы о том, как достичь успеха в спорте, и, конечно, сделать памятные фотографии и взять автографы.

Напомним, что в августе на открытии нового сезона в клубе «Булат» уже проходила подобная встреча. В тот раз гостем был Сергей Харитонов — президент Федерации России по универсальному бою. Кстати, он наш земляк, родился в Плесецком районе.

Тогда также поддержку оказали депутаты Архангельской городской Думы - Аркадий Пороховник и Максим Хохулин.

- Я всегда радуюсь за тех ребят, которые, обладая недюжинной энергией и отвагой, находят применение своим силам в спорте. Они становятся настоящими защитниками как своей малой, так и большой Родины.

Такие встречи со знаменитостями наглядно демонстрируют, каких высот можно достичь, если заниматься любимым делом, которое способствует формированию настоящего мужского характера, — отметил меценат, народный избранник Аркадий Пороховник.



