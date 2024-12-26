"Они - сидят, мы - охраняем". Архангельский УФСИН отчитался за 2024 год

Сегодня под руководством начальника УФСИН России по Архангельской области генерал-майора внутренней службы Михаила Девятова прошло расширенное заседание коллегии, на котором были рассмотрены результаты работы по оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона за 2024 год.

В совещании помимо руководства аппарата Управления, начальников подразделений областного ведомства приняли участие федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Андрей Панов, заместитель руководителя администрации – директор департамента совершенствования государственного управления администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Владимир Ананьев, начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская, первый заместитель прокурора Архангельской области и НАО Сергей Белогуров, начальник УМВД России по Архангельской области Дмитрий Остапенко, руководитель УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексей Самохвалов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин, председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания Архангельской области Ольга Костель, председатель Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области Виталий Фортыгин.

С основным докладом о результатах деятельности областной уголовно-исполнительной системы в 2024 году выступил начальник Управления Михаил Девятов. Он довел до присутствующих информацию о проведенной работе по совершенствованию системы исполнения наказаний, укреплению правопорядка, профилактике и предотвращению преступлений, обеспечению необходимых условий содержания осужденных и лиц, находящихся под стражей, организации службы охраны, режима и надзора, по деятельности промышленного сектора ИУ, воспитательной и социальной работе, медицинскому обеспечению, а также по направлению, касающегося личного состава учреждений.

В состав УФСИН России по Архангельской области входят 15 учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, уголовно-исполнительная инспекция с 19 филиалами, пять участков, функционирующих как исправительный центр, при колониях. В прошлом году в подразделениях территориального органа не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений, и происшествий, тем самым была обеспечена стабильная оперативная обстановка.

- Оперативными подразделениями Управления организовано эффективное взаимодействие с правоохранительными органами региона по раскрытию преступлений. В прошлом году ими оказана помощь в раскрытии 1068 преступлений, при чем 369 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких, - отметил начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов.

В целях обеспечения надзора за осужденными в учреждениях УФСИН Поморья установлено свыше 2500 камер видеонаблюдения, сотрудниками применяются почти 750 портативных видеорегистраторов.

Промышленный сектор исправительных учреждений составляют 11 центров трудовой адаптации и одна учебно-производственная мастерская. Основными видами производства пенитенциарных учреждений продолжают оставаться металлообработка, лесозаготовка и деревообработка, швейное и мебельное производство, изготовление контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

- Благодаря принимаемым мерам удалось существенно улучшить результаты трудоиспользования осужденных в учреждениях УФСИН: трудоустроены более 2000 осужденных, что составляет 97,7 процентов из числа подлежащих трудоустройству, на 26 процентов увеличить размер среднемесячной заработной платы осужденных, - доложил руководитель ведомства.

Создание рабочих мест для лиц, находящихся в местах лишения свободы, дает им возможность возмещать исковые обязательства. За прошлый год взыскателям было перечислено 82,5 миллионов рублей.

Особое внимание Михаил Анатольевич уделил теме по мероприятиям в рамках исполнения федерального закона о пробации. В его докладе прозвучало, что сотрудниками Управления за год была проведена масштабная работа по взаимодействию с субъектами пробации, организованы многочисленные встречи с органами исполнительной власти, социально ориентированными организациями и иными структурами, привлекаемыми к реализации нового законодательства.

- Данная работа проводится в тесном взаимодействии с государственными и общественными организациями, с правительством региона и включает в себя различные программы и мероприятия, которые направлены на оказание помощи осужденным и вышедшим из мест лишения свободы в их социальной адаптации, - сказал начальник УФСИН Михаил Девятов.

За 2024 год исполнительная пробация коснулась свыше трехсот человек, пенитенциарная пробация - почти восьмидесяти. Из исправительных учреждений по отбытии срока наказания освобождены 785 человек, из них по данным службы занятости трудоустроен 141, в рамках временного трудоустройства - 21 человек.

Уже в течение восьми лет УФСИН занимается вопросами, касающимися развития сети исправительных центров на территории области, где отбывают наказание лица, осужденные к принудительным работам. На сегодняшний день действуют участки функционирующие как исправительные центры, с общим лимитом наполнения 422 места.

В 2024 году создан участок на 116 мест в г. Онега при ИК-16, еще в двух участках в г. Архангельске при КП-3 и при ИК-1 увеличено количество мест для отбывания наказания

на 60 человек.

- В течение трех лет в три раза увеличилось количество назначенных судами приговоров к принудительным работам, и этот показатель продолжает расти, поэтому мы будем и дальше проводить работу по расширению сети исправительных центров активно и целенаправленно, - подчеркнул Михаил Анатольевич.

Стабильность оперативной обстановки зависит и от четкой работы воспитательных служб, обеспечивающих полезную досуговую занятость в местах лишения свободы. В колониях и следственных изоляторах проведено свыше 4500 культурно-массовых мероприятий, в том числе и при содействии представителей гражданского общества.

Одним из серьезных вопросов в прошедшем году стало кадровая составляющая. Некомплект личного состава имеется и эту проблему заинтересованные службы решают в ежедневном формате. Начальник ведомства нацелил руководство учреждений на максимальные сохранение личного состава.

От имени губернатора Архангельской области представитель администрации Владимир Ананьев поблагодарил сотрудников регионального управления ФСИН за эффективную работу и недопущение резонансных протестных акций в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

– В нашей области успешно осуществляется применение наказания в виде принудительных работ, это планомерная работа. Важно отметить, что сотрудниками Управления во взаимодействии с правительством и другими заинтересованными службами также был успешно дан старт реализации закона о пробации на территории Поморья, впереди ещё много работы. Надеемся, что у нас получится выстроить его действие согласно всем требованиям, – отметил Владимир Ананьев. – Нельзя не отметить и вклад подразделений УФСИН в экономику региона: производственный потенциал учреждений позволяет говорить о стабильности и качестве.

Эффективность проделанной работы в вопросе реализации положений закона о пробации отметила и начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская. Она обратилась к руководству и личному составу УФСИН, положительно оценив уже проведенные мероприятия по данному вопросу.

В завершение официальной части Михаил Анатольевич поблагодарил руководителей органов исполнительной власти, правоохранительных структур, региональных омбудсменов, а также представителей общественности за оказанную помощь и поддержку в развитии и укреплении системы исполнения наказаний области.

Первая официальная часть коллегии регионального УФСИН завершилась награждением. Почетной грамотой губернатора Архангельской области отмечен заместитель начальника УФСИН Константин Дечкин. Также сотрудникам ведомства были вручены ведомственные медали, почетные грамоты и благодарности от Федеральной службы исполнения наказаний. Ряду офицеров были присвоены очередные специальные звания.



