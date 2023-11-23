УФСИН Архангельской области докладывает: оперативная обстановка стабильная

Сегодня под руководством начальника УФСИН России по Архангельской области генерал-майора внутренней службы Михаила Девятова состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона за 2023 год и постановке приоритетных задач на 2024.

В прошедшем совещании помимо руководства аппарата Управления, начальников подразделений областного УФСИН приняли участие главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Владимир Иевлев, заместитель руководителя администрации губернатора области Владимир Ананьев, уполномоченный по правам человека в регионе Любовь Анисимова, прокурор Архангельской области Николай Хлустиков, начальник УМВД Дмитрий Остапенко, начальник ГУ МЧС Шахобиддин Ваккосов, исполняющий обязанности начальника Управления Минюста России по Архангельской области и НАО Алексей Кокин, заместитель председателя Архангельского областного суда Андрей Старопопов, председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания Архангельской области, Максим Раков, председатель Общественного совета при УФСИН Виталий Фортыгин.

С докладом о результатах деятельности областной уголовно-исполнительной системы в 2023 году выступил начальник УФСИН Михаил Девятов. Он акцентировал внимание, что в целом в учреждениях пенитенциарного ведомства была обеспечена стабильная оперативная обстановка, сотрудниками не было допущено упущений в работе, которые могли бы вызвать беспорядки в колониях и СИЗО. Также Михаил Анатольевич отметил, что проводилась работа, направленная на дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний, укрепление правопорядка, обеспечение необходимых условий содержания осужденных и лиц, находящихся под стражей. Генерал Девятов дал оценку работы по каждому направлению служебной деятельности, отмечая взаимодействие с правительством региона и различными организациями и ведомствами.

В докладе Михаила Анатольевича прозвучало, что важной задачей является перекрытие каналов поступления запрещенных предметов в учреждения, в частности сотовых телефонов и комплектующих к ним. В прошлом году за попытку их передачи осужденным сотрудники задержали 25 граждан, из них 23 человека по решению суда уже привлечены к административному штрафу. Также была отмечена значимость взаимодействия с подразделениями УМВД и РУ ФСБ. В 2023 году оперативными службами УФСИН оказана помощь в раскрытии более 1000 преступлений, треть из которых относилась к категории тяжких и особо тяжких.

В числе приоритетных задач, выполняемых уголовно-исполнительной системой региона, начальник УФСИН обозначил привлечение осужденных к труду, обеспечение получения ими общего и профессионального образования.

- Вопрос трудозанятости лиц, отбывающих наказание, у сотрудников учреждений стоит на особом контроле, поскольку работая, они возмещают имеющиеся у них исковые обязательства, - отметил генерал Девятов. - Благодаря взаимодействию с муниципальными и областными органами власти, коммерческими структрами мы имеем возможность получать заказы, заключать контракты и договоры и вследствие этого создавать рабочие места для осужденных.

Далее в своем выступлении Михаил Девятов затронул тему расширения сети исправительных центров в Поморье. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года в регионе создавались условия для содержания и трудоустройства осужденных к принудительным работам. В прошлом году в области были открыты еще три участка, функционирующих как исправительные центры. Это стало возможным благодаря плодотворной работе сотрудников УФСИН с бизнес-структурами, которые сегодня проявляют заинтересованность к использованию труда осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день на территории области действуют семь УФИЦ с общим лимитом наполнения 469 мест.

Кроме этого руководитель регионального УФСИН остановился на организации воспитательной работы с лицами, содержащимися в учреждениях, поскольку это одна из важных составляющих вопроса возвращения их в общество. Отбывая наказания, у осужденных есть возможность получить образование, в том числе и высшее по заочно-дистанционной форме, повысить свой профессиональный уровень. Серьезная проводится работа по социализации после отбытия наказания. И это направление, как обратил внимание присутствующих Михаил Анатольевич, сегодня в службе исполнения наказаний выходит на одно из первых мест после принятия федерального закона о пробации. С 1 января 2024 года вступили в силу положения, касающиеся применения исполнительной и пенитенциарной пробации. Для выполнения поставленных задач в Управлении создано отделение исполнительной и постпенитенциарной пробации, введена дополнительная численность персонала в состав уголовно-исполнительной инспекции.

- Правительством Архангельской области принят областной закон в июле прошлого года, который внес ряд изменений в уже имеющееся законодательство в регионе по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, и определил основные направления реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере пробации, - отметил начальник УФСИН Девятов. – Нам предстоит большая совместная работа по оказанию содействия в адаптации и ресоциализации тех, кто находится в местах лишения свободы и готовится выйти на свободу.

Уже сегодня в рамках межведомственного взаимодействия создана рабочая группа, одним из результатов работы которой стали подписанные соглашения о взаимодействии УФСИН с министерствами здравоохранения, образования, труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Подводя итог сказанному, генерал внутренней службы Михаил Девятов обозначил ряд вопросов, требующих первоочередного внимания в 2024 году по всем службам. В заключении он поблагодарил коллектив ведомства за проделанную работу, представителей органов власти, взаимодействующих структур и институтов гражданского общества за активное сотрудничество в решении задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний.

От имени губернатора Архангельской области представитель администрации Владимир Ананьев поблагодарил сотрудников регионального управления ФСИН за эффективную работу по выполнению задач, возложенных на органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, отметив их большой вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе.

– Сотрудниками управления обеспечен установленный порядок деятельности учреждений, созданы необходимые условия для быта и труда осужденных, а это оказывает влияние на процесс исправления, – отметил Владимир Ананьев. – Кроме того, сотрудники УИС внесли свой вклад в работу органов системы профилактики региона, поскольку в области снижается показатель по рецидивной преступности.

Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков также дал оценку взаимодействия учреждений УФСИН с прокурорским корпусом. Он обратил внимание присутствующих на недостатки, которые были отмечены в представлениях после посещений представителями надзорного ведомства.

Председатель ОНК Максим Раков в своем выступлении отметил открытость системы для институтов гражданского общества. В ходе посещений членами комиссии нарушений законных прав лиц, содержащихся в ИУ, не было выявлено.

Первая официальная часть закончилась награждением. Руководству и сотрудникам ведомства были вручены благодарности от областного правительства, а также ведомственные награды. Два сотрудника исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области получили медаль «За доблесть в службе» за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, самоотверженные действия по защите жизни и здоровья людей.

Во второй части коллегии с отчетами об итогах деятельности за 2023 год выступили также заместители начальника УФСИН области, проанализировав работу по курируемым направлениям.

По сложившейся традиции в завершении коллегии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников и подразделений, достигших высоких результатов в служебной деятельности.