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Архангелогородцы находятся в раздумьях по поводу отпуска на Черном море

Большинство архангелогородцев, запланировавших отпуск на Черном море, сомневаются в том, что поездка состоится. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные горожане из Архангельска.

Разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров может затронуть как минимум один курортный сезон, считают в Институте водных проблем РАН. SuperJob узнал, как это может повлиять на отпускные планы архангелогородцев. Судя по ответам, каждый пятый работающий (21%) в этом году намеревался посетить Черноморское побережье России. 16% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что поездка состоится, и лишь 3% не будут пересматривать решение и отправятся к Черному морю в любом случае («Поеду к родителям»).

Чаще поездку на Черное море в этом году планировали мужчины (22% против 17% женщин), скорее всего, не поедут 18 и 14% соответственно. Черноморское побережье — популярное направление у архангелогородцев в возрасте от 35 до 45 лет (26% из них планировали отпуск на море, 25% — сомневаются, что поездка состоится). Архангелогородцы с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных (24 и 15% соответственно), в раздумьях о том, где провести отпуск, теперь 18 и 13%.

02 февраль 10:30 | : Будни

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