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Открывается онлайн-форум праврславных приемных родителей

    26-27 ноября 2024 года при поддержке Синодального отдела по благотворительности состоится II Всероссийский онлайн-форум православных приемных семей.

    К участию в форуме приглашаются замещающие родители – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, кандидаты в замещающие родители, священники, эксперты в сфере приемного родительства, представители профильных некоммерческих и православных организаций, сообщает сайт Синодального отдела.

    В программе форума запланированы пленарные и секционные заседания, где замещающие родители «смогут поделиться своим опытом воспитания приемных детей в православной вере, обсудить с экспертами особенности работы с подростками, с детьми с инвалидностью, поговорить о возможных формах поддержки и сложностях, с которыми сталкиваются приемные семьи».

    Подробная программа форума будет размещена на сайте Интернет-проекта «Усыновите.ру», а зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

    II Всероссийский онлайн-форум православных приемных семей организует АНО «Центр развития социальных проектов» при поддержке Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Центра по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о детях Синодального отдела по благотворительности.

    В Синодальном отделе по благотворительности напомнили, что содействие семейному устройству детей-сирот – одно из приоритетных направлений социального служения Русской Православной Церкви. В Церкви издаются пособия, проводятся обучающие семинары и выездные мастер-классы, действуют две православные школы приемных родителей (Центр семейного устройства при Марфо-Мариинской обители в Москве и православная школа приемных родителей «Умиление» в Санкт-Петербурге), развивается работа церковных специалистов с кризисными кровными семьями детей. При Синодальном отделе по благотворительности создан Центр по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о детях. 

23 ноябрь 09:15 | : Будни / Верую

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