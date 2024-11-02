Открывается онлайн-форум праврславных приемных родителей

26-27 ноября 2024 года при поддержке Синодального отдела по благотворительности состоится II Всероссийский онлайн-форум православных приемных семей.

К участию в форуме приглашаются замещающие родители – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, кандидаты в замещающие родители, священники, эксперты в сфере приемного родительства, представители профильных некоммерческих и православных организаций, сообщает сайт Синодального отдела.

В программе форума запланированы пленарные и секционные заседания, где замещающие родители «смогут поделиться своим опытом воспитания приемных детей в православной вере, обсудить с экспертами особенности работы с подростками, с детьми с инвалидностью, поговорить о возможных формах поддержки и сложностях, с которыми сталкиваются приемные семьи».

Подробная программа форума будет размещена на сайте Интернет-проекта «Усыновите.ру», а зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

II Всероссийский онлайн-форум православных приемных семей организует АНО «Центр развития социальных проектов» при поддержке Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Центра по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о детях Синодального отдела по благотворительности.

В Синодальном отделе по благотворительности напомнили, что содействие семейному устройству детей-сирот – одно из приоритетных направлений социального служения Русской Православной Церкви. В Церкви издаются пособия, проводятся обучающие семинары и выездные мастер-классы, действуют две православные школы приемных родителей (Центр семейного устройства при Марфо-Мариинской обители в Москве и православная школа приемных родителей «Умиление» в Санкт-Петербурге), развивается работа церковных специалистов с кризисными кровными семьями детей. При Синодальном отделе по благотворительности создан Центр по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о детях.