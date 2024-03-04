Теперь ждут Дон-Кихота. В вельской колонии собрали 6-метровую мельницу

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) выполнен заказ по изготовлению мельницы для одной из деревень Устьянского округа.

С данной просьбой в учреждение обратились представители Общественного совета села Молодоры. С целью развития туризма в деревне Спасская на территории Спасо-Преображенского храма было решено провести реконструкцию и восстановить облик места. Ранее здесь располагались хозяйственные постройки, общественниками было принято решение сейчас установить мельницу.

В Центре трудовой адаптации осужденных ИК-14 контракт по ее изготовлению был выполнен в установленные сроки с соблюдением всех требований заказчика. Трое отбывающих наказание за полтора месяца из хвойных пород северной древесины создали объект высотой шесть метров, который в будущем превратится в минимузей. Благодаря механизму на подшипниках крылья мельницы вращаются.