Только 7% архангелогородцев боятся увольнения с работы

Трудоустроенные россияне стали меньше бояться потери работы.

2 из 3 опрошенных утверждают, что у них нет никаких страхов, связанных с работой. 7% архангелогородцев боятся увольнения. Каждый двадцатый — не справиться с работой. По 3% респондентов боятся снижения заработка и потери востребованности на рынке труда. По 2% опрошенных опасаются невыплаты зарплаты, потери здоровья на работе, нестабильности и гнева руководства.



Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность. В целом же женщины чаще утверждали, что у них нет страхов, связанных с работой: 67% против 63% среди мужчин.



Северян, у которых нет никаких опасений по поводу работы, стало больше (+4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и 9 п.п. по сравнению с 2022).