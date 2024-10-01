Социологи САФУ исследуют жителей деревень Кенозерья

Тех самых, что воспел в своем известном фильме про почтальона Андрон Кончаловский.

Исследование методом анкетного опроса выполнили студенты направления подготовки «Социология» под руководством преподавателей кафедры философии и социологии архангельского вуза. Такие соцопросы Парк и САФУ проводят раз в пять лет.



Общение с жителями деревень показало, что актуальны, в первую очередь, проблемы, связанные с логистикой и медобслуживанием. Подавляющая часть опрошенных относится к деятельности Кенозерского национального парка положительно, а многие респонденты готовы принимать участие в благоустройстве населённых пунктов, отметили социологи.



«Со стороны Парка нам была оказана всевозможная поддержка, чтобы наша практика прошла комфортно, а опрос был максимально эффективным. Хотел бы особо отметить доброжелательность сотрудников Парка, готовых всегда помочь и откликнуться на любую просьбу, а также общую приветливость и гостеприимный настрой местных жителей. Ранее у меня был опыт сотрудничества с Парком — в 2019 году я также в качестве руководителя практики привозил на его территорию тогдашних третьекурсников. Побывав в уже знакомых мне деревнях Кенозерского парка, я был рад отметить для себя, что Парк успешно развивает основные направления своей деятельности — природоохранное, туристическое, реставрационное», — отметил руководитель опроса Антон Максимов, старший научный сотрудник лаборатории проблем развития территорий ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, доцент кафедры философии и социологии САФУ.



Для Северного (Арктического) федерального университета сотрудничество с Кенозерским национальным парком — это возможность приобщить студентов-социологов не только к «полевой» работе, но и прикладному исследованию, результатами которого Парк будет руководствовать в дальнейшей работе.



«Получить практический опыт и возможность применить свои знания на выездной практике, участвуя в реальном социологическом исследовании в новом, необычном месте — такой шанс выпадает редко. Помимо невероятно красивого места пребывания, с многовековой историей, с которой студенты познакомились во время различных экскурсий, на территории Кенозерского национального парка проживают удивительные и отзывчивые люди, общение с которыми помогло нашим студентам усовершенствовать коммуникационные навыки и навыки сбора первичной социологической информации», — рассказала преподаватель кафедры философии и социологии САФУ им. М.В. Ломоносова: Мария Малыгина



Студенты отметили, что практика заполнилась прежде всего необычными впечатлениями от опыта полевой работы социолога, особенно интересно было находить какие-то точки соприкосновения между разными людьми в их ответах.



«Отказов на своем пути мы почти не встречали. Все люди были очень доброжелательны, нас поили чаем, угощали блинами», — поделилась Анастасия Матизова, студентка 3 курса направления подготовки «Социология», САФУ им. М.В. Ломоносова.



«Кенозерский национальный парк благодарит команду САФУ за проведённые опросы, а местных жителей — за доброту и отзывчивость по отношению к исследователям. Эти данные будут использоваться в работе Парка при принятии управленческих решений, планировании новых проектов и направлений деятельности, при взаимодействии с органами государственного и муниципального управления», — сообщила руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева.



