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Щенки из питомника поморского УФСИН готовятся к несению службы

Племенной питомник служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области продолжает работу по восполнению поголовья служебных собак для учреждений уголовно-исполнительной системы.

На данный момент здесь содержатся 17 щенят немецкой овчарки и бельгийской  овчарки (малинуа). Но занятия проходят лишь 14 из них, которые уже подросли и окрепли, остальные еще совсем маленькие. Активные тренировки начинаются с двух месяцев. Сотрудники обучают малышей первоначальным навыкам послушания, знакомят с раздражителями окружающей среды, приучают к специальному снаряжению, преодолению препятствий учат подноске апортировочных предметов. Конечно, это все пока для пушистых служивых игра, они бегают с любимыми мячиками и ухватками, играют с кинологами в перетягивание тряпки. Но тем менее успешно преодолевают все препятствия, которые построили для них сотрудники питомника. 

Обучение по общему и специальному курсам дрессировки по направлению деятельности будет идти гораздо позднее, когда собак уже передадут в учреждение и с ними будет работать закрепленный специалист-кинолог. Такие занятия проводятся в течение шести месяцев. А через год четвероногому питомцу еще необходимо будет сдать все контрольные нормативы, и только тогда животное допускается к самостоятельному несению службы в паре с кинологом. 

Отметим, что уже в октябре 10 щенят передадут для несения службы в другие регионы, а остальные будут работать в исправительных учреждениях Архангельской области. 


 

18 сентябрь 10:32 | : Будни

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