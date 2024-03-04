Таксистов Архангельской области проверили на надежность

С 22 по 31 июля 2024 года в Поморье состоялись проверки легковых такси. Подробности от издания «Регион 29»:

- В рейдах участвовали сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции, специалисты экономической безопасности и по вопросам миграции областного УМВД, а также работники отдела организации перевозок легковым такси дорожного агентства «Архангельскавтодор».

Автоинспекторы проверяли наличие необходимых документов, техническое состояние автомобилей и прохождение водителями предрейсового медосмотра.

Специалисты «Архангельскавтодора» оценивали соблюдение требований безопасности дорожного движения, законность работы водителей и легальность использования автомобилей с символикой такси.

Всего проверили 734 автомобиля. По результатам проверок возбудили 136 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Во время профилактических бесед водителям напомнили о важности использования ремней безопасности и правилах перевозки детей.

Такие проверки будут проводиться и в будущем.