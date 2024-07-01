Зарплаты металлургов в Архангельской области обогнали доход айтишников

В преддверии Дня металлурга эксперты HH проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, что зарплаты в вакансиях для металлургов обогнали по уровню дохода зарплаты ИТ-специалистов более чем на 87 тыс. рублей. Какие еще условия предлагают компании для металлургов в северном регионе и насколько высок спрос на этих специалистов – подробнее в релизе.

За первое полугодие 2024 года в России было открыто более 195 тысяч вакансий в металлургии, из них более 10,5 тыс. – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал в металлургических предприятиях вырос на 21% по России в целом, а также на 24% по всем регионам. В регионах СЗФО спрос на металлургов сильно вырос в Вологодской области (+88% новых вакансий за год), а также в Архангельской области (+68%), Коми (+59%) и Калининградской области (+57%).

Регион Рыночный диапазон предлагаемых з\п до вычета НДФЛ (₽) Динамика год к году Санкт-Петербург 80 000 - 137 931 +24% Архангельская область 132 796 - 189 655 +68% Вологодская область 85 000 - 172 414 + 88% Калининградская область 60 000 - 164 943 + 57% Республика Карелия 57 493 - 165 517 + 38% Республика Коми 102 299 - 172 414 + 59% Ленинградская область 85 000 - 160 920 + 49% Мурманская область 103 448 - 173 563 -7% Новгородская область 126 437 - 181 609 +10% Псковская область 115 603 - 178 161 +2%

За год выросли и зарплаты в металлургической отрасли Архангельской области: +22,7 тыс. рублей до 138,3 тыс. рублей в среднем. При этом зарплаты в вакансиях для металлургов в Архангельской области сейчас на 87,2 тыс. рублей больше, чем, например, в ИТ-сфере (51,1 тыс.).

«За последние годы количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в России кратно выросло и уже достигло почти 200 тысяч с начала года. Металлургические предприятия регулярно входят в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. Так, по итогам 2023 года в числе лучших оказались Группа НЛМК, АО ОМК, Объединённая Компания "РУСАЛ", УГМК, "Трубная Металлургическая Компания", "Объединенная металлургическая компания" и другие. Это говорит о том, что металлургические компании очень серьезно относятся к своему имиджу работодателя и действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы создать достойные условия труда. Мы видим, что металлургические компании не только устанавливают высокий уровень дохода, который легко конкурирует с доходом ИТ-специалистов, но и предлагают своим рабочим ДМС, развозку от дома до работы и обратно, путевки в санатории, подарки для детей, оплату лечения, спорта, помощь с переездом для иногородних, обучение иностранным языкам и прочие социальные гарантии. Сейчас социальный пакет для работников металлургических компаний уже ничем не отличается от пакета, которые предлагают другие игроки рынка», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Запад.