Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские руководители предпочитают брюнеток

Каждый четвертый мужчина-руководитель считает, что брюнетки работают эффективнее. 

Согласно мнению 23% руководителей-мужчин из Архангельской области, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. 

12% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 8% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (49%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»

 Судя по опросу мужчин, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 41% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (34%), у 6% — обладательница рыжей шевелюры.

(фото с https://yobte.ru

10 июль 08:08 | : Будни

Главные новости


Заклинание лесных охотников из Пинеги
Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (129)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20