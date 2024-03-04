Архангельские руководители предпочитают брюнеток

Каждый четвертый мужчина-руководитель считает, что брюнетки работают эффективнее.

Согласно мнению 23% руководителей-мужчин из Архангельской области, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос.

12% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 8% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (49%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»



Судя по опросу мужчин, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 41% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (34%), у 6% — обладательница рыжей шевелюры.

(фото с https://yobte.ru)