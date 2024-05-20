Архангельская литургия в праздник Святой Троицы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 23 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Владыке сослужили городские клирики, песнопения исполнил мужской архиерейский хор под управлением Кирилла Супрутского.

По окончании Литургии глава митрополии совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

Архипастырь произнес проповедь, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, с праздником Живоначальной Троицы, с Пятидесятницей!

В сей день мы с вами собрались в храм Божий для того, чтобы прославить Господа Бога, Троице покланяемого. Все богослужения, все наши молитвы, все наши чаяния и упования мы обращаем ко Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней Троице. Ныне мы вспоминаем, как Господь наш Иисус Христос в Своей прощальной беседе обратился к святым Своим ученикам и апостолам с такими утешительными словами: «Аз умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Сии слова исполнились в пятидесятый день по Воскресении Христовом, когда сошел Дух Святой на апостолов и учеников Христовых. Как сказано в Книге Деяний святых апостолов, они все вместе с Пречистой Богоматерью были собраны в Сионской горнице в праздничный день ветхозаветной Пятидесятницы, когда иудеи отмечали получение Пророком Моисеем скрижалей Завета и праздновали сбор урожая. Случился как бы некий шум, некое дуновение ветра, и Дух Святой в виде огненных языков почил на каждом ученике и апостоле Христовом. Ко празднику тогда еще ветхозаветной Пятидесятницы в Иерусалиме были собраны многие люди с разных концов земли, и эти люди, услышав шум, собрались возле Сионской горницы. Они услышали апостолов Христовых, говорящих на разных языках, и каждый узнал свое наречие. Все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились». Люди даже стали думать о том, что ученики Христовы наверное выпили вина. Им возразил апостол Петр, уже облеченный благодатью Духа Святого, и сказал свою первую проповедь. Он сказал: «Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Услышав это, иудеи умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: «Что нам делать, мужи братия?» Апостол Петр ответил им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полу́чите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». После его проповеди крестились более трех тысяч человек. Видите, возлюбленные во Христе, как благодать Духа Святого стала укреплять учеников и апостолов Христовых, которые удостоились облечься силою свыше и получить Духа Утешителя! Ныне они уже никого и ничего не боялись и смело проповедовали Слово Христова учения. Пятьдесят дней назад они «страха ради иудейска» разбежались и оставили Своего Божественного Учителя, а апостол Петр даже трижды отрекся от него, а получив благодать Святого Духа, они стали смело проповедовать Распятого и Воскресшего Христа Жизнодавца. Проповедь Христова учения они понесли ко всем племенам и народам.

Как уже было сказано сегодня, все наши молитвы и богослужения обращены прежде всего ко Святой Троице. В Ветхом Завете мы с вами видим, как Бог в Троице явился праведному Аврааму. Почему же Господь явился сему праотцу? Потому что он имел чистое милосердное сердце, о котором сказал святой апостол Павел. Он имел добродетельную душу, всегда принимал в своем доме всех проходивших путников, омывал их ноги, угощал трапезою, и только затем вкушал сам. Однажды он сидел у своего шатра и сподобился увидеть Господа Бога в виде трех ангелов. Гостеприимный Авраам побежал им навстречу, поклонился и пригласил их к себе. При этом он почему-то обратился к трем путникам, как если бы видел перед собой только одного: «Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего». Как же нам с вами, дорогие мои, встретить Господа Бога, в Троице славимого? Мы должны иметь чистое сердце. В молитве «Царю небесный…» мы с такими словами обращаемся ко Святому Духу: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». Мы очищаем наше сердце слезами покаяния и просим Духа Утешителя войти в него и сотворить там обитель. Вспомним, как в Ветхом Завете патриарх Ной выпускал голубя, чтобы узнать, освободилась ли земля от воды. Несколько раз голубь возвращался, а в последний раз он принес веточку масличного древа, и стало понятно, что он нашел место, где земля освободилась от воды. Так и Дух Святой — Он приходит к нам, но порой не находит места в нашем сердце, потому что там может гнездиться грех, а там, где зло, страсти и пороки, не может пребывать Дух Святой. Поэтому мы должны очищать свое сердце и просить Духа Святого, чтобы Он пришел и вселился в нашем сердце и в нашей душе.

Блаженный Августин хотел узнать тайну Единосущной Троицы и однажды, идя по берегу моря, увидел, как некий юноша брал воду из моря и переливал ее в маленькую лунку на песке. Блаженный старец спросил юношу, что же он делает. Он ответил, что хочет огромное море перенести в малую лунку. Старец сказал, что это невозможно, и юноша ответил: «Скорее я перенесу море в маленькую лунку, чем ты узнаешь тайну Пресвятой Троицы» и стал невидим перед ним. Человеческий ум не может постигнуть великие тайны Божии, и нам не подобает делать это по нашему человеческому естеству. Мы должны приносить покаяние, заниматься очищением души и сердца, стремиться иметь благодать Божию, которая «немощная врачует и оскудевающая восполняет». Из Ветхого Завета мы знаем, что когда люди по своим человеческим страстям решили возвести Вавилонскую башню, Господь Бог смешал языки человеческие, и люди перестали понимать друг друга. Сегодня же мы воспоминаем событие, когда по Своей благодати Господь дал апостолам дар говорения на разных языках. Сие сделано для того, чтобы апостолы понесли всем племенам и народам свет Христова учения. Благодаря их самоотверженному подвигу мы знаем Христа и получили при Крещении благодать Святого Духа. Ненапрасны слова священника, который помазывает миром каждого крещаемого: «Печать дара Духа Святого. Аминь».

Будем, возлюбленные во Христе, просить Господа о том, чтобы благодать Святого Духа очистила наше сердце и пребывала с нами до скончания века. Недаром древний пророк молился такими словами: «Дай мне, Господи, дух нов и сердце ново», а святой псалмопевец Давид говорил такие замечательные слова: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене». Будем и мы чаще обращаться к Богу в Троице Славимому и призывать, чтобы благодать Духа Святого вселилась в нас, и чаще будем молиться словами святого преподобного Иоанникия Великого: «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе» во веки веков. Аминь!



