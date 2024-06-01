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Митрополит Корнилий: "Царство небесное внутри каждого из нас"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 июня, в неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, пел мужской архиерейский хор под управлением Андрея Кузива.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Христос Воскресе!

    В сей воскресный день мы с вами, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, слышали за Божественной литургией евангельское повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, как Господь наш Иисус Христос беседовал с женой самарянкой. Спаситель шел через город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.Там был колодец Иаковлев. Господь, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Тем временем подошла женщина из Самарии почерпнуть воды. Спаситель сказал ей: «Дай Мне пить». В те далекие времена не было водопровода, воду черпали из источников или колодцев, один из которых ископал праотец Иаков, положив немалый труд, ибо колодец этот имел и имеет по сей самый час тридцать три метра глубины. Жена Самарянская удивилась просьбе Христа и сказал Ему: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?» Казалось бы, что могло удивить эту женщину? Если у нас кто-то попросит воды у колодца, мы с радостью напоим жаждущего человека. Но вопрос был глубок, ибо по тем временам такая просьба от иудея, обращенная жителю Самарии, была совершенно невозможна и немыслима. Господь ответил на недумение женщины: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Она сказала Господу: «Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Конечно, Господь больше всех на небе и на земле. Он сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Она, видимо, не поняла, о какой воде идет речь, и сказала: «Господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Господь говорил о Духе Святом, о том, что скоро сойдет благодать Святого Духа на землю, и будет источник живой воды для каждого человека, и если он будет иметь хотя бы глоток сей воды, никогда не будет иметь жажду духовную. Спаситель сказал жене, как некогда в раю Господь Бог вопрошал Еву о ее муже: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Христос ответил: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала». Она ответила Сердцевидцу Христу: «Господи! Вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Господь ответил ей: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

    Что означают сии слова Господа? Совсем недавно мы читали о том, как Господь беседовал с книжником, фарисеем, князем, ученым опытным человеком по имени Никодим и говорил ему о том, что нужно родиться свыше. Никодим не мог уразуметь, о чем шла речь, ибо как может уже живущий человек второй раз родиться? Сегодня Господь о том же самом говорит с женой самарянкой, которая, может быть, никогда не читала Священное Писание, но знала от своих отцов, что придет на землю Мессия Христос. Господь пророчески сказал о том, что не только во Иерусалиме и на горе Гаризим будут поклоняться Богу, но станут молиться Господу на всяком месте владычествия Его, по лицу всей земли будут воздвигаться храмы Божии, и люди в духе и истине будут поклоняться Господу Богу, участвуя в таинствах церковных. Снова и снова Господь говорит о благодати Святого Духа и о том, что Бог ищет Себе тех, кто покланяется Ему в духе и истине. Мы сегодня с вами собрались в этом святом храме и в духе и истине поклоняемся Богу, участвуя в Божественной литургии. Верим и надеемся, что мы в числе тех, кого ищет Господь.

    В завершение разговора со Спасителем самарянка сказала Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все». Спаситель ответил: «Это Я, Который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорила людям: «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» Многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Вспомним жителей другой местности, которые, пожалев своих свиней, попросили Господа покинуть их селение. Здесь мы видим противоположное — люди узнали Христа Спасителя, уверовали в Него, приняли Его святое учение. На протяжении Своего великого земного служения Господь наш Иисус Христос всегда проповедовал пред множеством народа, мы читаем в Евангелии о том, как пять тысяч мужей слушали Его живое слово, а еще множество жен и детей. Пятью хлебами насытил Господь множество народа. Во втором чтомом сегодня евангельском повествовании мы слышим о том, что множество народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. Обратим внимание на то, что Господь не возгнушался беседы с самарянкой, которая не имела святой жизни, и снова и снова мы слышим глас Христов: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Что же было с женой самарянкой позже? Она приняла святое Крещение с именем Фотиния, то есть Светлая, и понесла свет Христова учения, проповедуя в Африке и Италии. Когда воцарился император Нерон, она приняла жестокое мучение за имя Христово, с нее живой сняли кожу и бросили ее в колодец. Так завершился мученический ее подвиг, но она не отступила от слова Христова учения. Вместе с ней пострадали ее сестры и два ее сына, все они до последнего своего издыхания, до последней капли крови свидетельствовали об истине и правде Божией.

    В сей день мы с вами, братья и сестры, должны усвоить урок, что только через покаяние и исповедание наших грехов мы можем приблизиться к Господу Богу и почерпнуть живой воды, которая нас ведет в Царство Небесное. Мы должны твердо помнить слова Христа Спасителя о том, что в духе и истине мы должны служить, верить и поклоняться Господу Богу. Да поможет в этом делании всем нам Христос Спаситель, призвавший к покаянию жену самарянку. Пусть и нас Господь призовет в Свое Небесное Царство, о котором много говорит в Священном Писании. Царство сие начинается не тогда, когда мы переходим черту вечности, но здесь и сейчас оно пребывает внутри нас, как учит Евангелие. Всемилостивый Господь да хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

    Христос Воскресе! 

03 июнь 09:10 | : Будни / Верую

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