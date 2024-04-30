Родители архангельских школьников смирились с ЕГЭ

Число родителей, сильно переживающих из-за сдачи детьми ЕГЭ, за 14 лет снизилось более чем в 1,5 раза.

Каждый второй архангельский родитель утверждает, что переживает период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. Каждый четвертый немного волнуется. Сильно нервничает каждый пятый. В 2010 году (а с 2009 года ЕГЭ стал единственной формой выпускных экзаменов в школе) испытывал серьезный стресс каждый третий родитель, немного волновались 4 из 10.



Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 31% родителей назвал относительно спокойным, 46% — легким волнением, 19% — сильным стрессом.

Однако очевидно, что не все родители правильно считывают настроение выпускника: среди нынешних студентов вузов свое состояние в период сдачи ЕГЭ 35% оценили как достаточно спокойное, 34% — как небольшое волнение, 28% — как сильный стресс.