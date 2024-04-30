Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Родители архангельских школьников смирились с ЕГЭ

Число родителей, сильно переживающих из-за сдачи детьми ЕГЭ, за 14 лет снизилось более чем в 1,5 раза.

Каждый второй архангельский родитель утверждает, что переживает период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. Каждый четвертый немного волнуется. Сильно нервничает каждый пятый. В 2010 году (а с 2009 года ЕГЭ стал единственной формой выпускных экзаменов в школе) испытывал серьезный стресс каждый третий родитель, немного волновались 4 из 10.

 Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 31% родителей назвал относительно спокойным, 46% — легким волнением, 19% — сильным стрессом. 

Однако очевидно, что не все родители правильно считывают настроение выпускника: среди нынешних студентов вузов свое состояние в период сдачи ЕГЭ 35% оценили как достаточно спокойное, 34% — как небольшое волнение, 28% — как сильный стресс.

 

29 май 07:59 | : Будни

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево
Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (316)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20