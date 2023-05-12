Митрополит Корнилий принял участие в Параде Победы в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в День Победы, 9 мая, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

Архипастырь принял участие в церемонии вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, представителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений.

Также глава митрополии принял участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который состоялся на площади Профсоюзов в областной столице.

Под музыку песни Александра Александрова «Священная война», ставшей гимном защиты Отечества, знамённая группа Главного управления МЧС России по Архангельской области внесла на площадь Профсоюзов Флаг Российской Федерации и легендарное Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно алое знамя, водруженное над рейхстагом, возвестило всему миру, что советский воин дошел до Берлина и разгромил фашистские войска.

Торжества в Архангельске начались с выступления Президента России Владимира Путина, который в это же время открыл главный военный парад страны на Красной площади в Москве. Глава государства в прямом эфире поздравил всех россиян с Днем Победы и отметил, что сегодня в каждой семье чествуют участников Великой Отечественной войны.

«Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами — ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь», — подчеркнул Владимир Путин.

В этом году при проведении Дня Победы в Архангельске вдвое увеличили число мест на трибунах, чтобы вместить как можно больше зрителей. Вместе со свидетелями и участниками разгрома фашистских войск была и молодежь, продолжающая дело сохранения исторической памяти о тех далеких событиях.

Сегодня главными героями праздника, как и 9 мая 1945 года, остаются участники Великой Отечественной войны, которые на полях сражений отстояли Отечество и ценой неизмеримого мужества спасли человечество от нацизма.

Почетными гостями военного парада в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне стали представители делегации Республики Армения, прибывшей с рабочим визитом в Архангельск.

Кульминацией парада стало торжественное прохождение войск Архангельского территориального гарнизона, министерств, управлений, ведомств и учебных заведений региона. Всего было задействовано 23 парадных расчета — 1102 человека.





Кроме того, вдоль набережной Северной Двины – от Гостиных дворов до улицы Логинова – работают шесть полевых кухонь и творческие «фронтовые бригады».

Отметим, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников, отмечается в нашей стране как всенародный праздник.

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 г., когда фашистская Германия напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12,8 млн человек, применялось от 5,7 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 до 18,8 тысяч самолетов. Такого огромного размаха боевых действий и концентрации такой большой массы военной техники история войн еще не знала.

Советскому Союзу потребовалось принять чрезвычайные меры по организации отпора захватчикам и коренной перестройке жизни государства, превращению страны в единый лагерь борьбы с врагом. На борьбу с поработителями встала вся страна. На фронте и в тылу людей всех наций и народностей объединяла одна цель - выстоять и победить. Уже в 1941 г. план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. Мир помнит несгибаемое мужество героев Брестской крепости, защитников Ленинграда и Сталинграда, Киева и Минска, Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи, Тулы, Смоленска и Мурманска. Эти города стали городами-героями.

Лишь на оборонительных рубежах Севастополя было уничтожено столько вражеских солдат и офицеров, сколько гитлеровская армия потеряла на всех театрах военных действий до нападения на СССР.

Страна выстояла, и ход событий переломился. Советские воины разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.

На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные силы СССР разгромили 607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли почти 10 млн. человек. Были истреблены десятки тысяч танков и боевых самолетов. Тем самым военная машина фашизма была разбита, вместе с ней рухнул фашистский третий рейх, государственный строй нацистской Германии. Тяжелая война окончилась победой СССР.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в Советском Союзе — 9 мая.

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. В указе этот день объявлялся «всенародным праздником в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции». Указом 9 мая объявлялся нерабочим днем.

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Закончился парад знаменитым выходом 200 знаменосцев, каждый из которых кинул флаг немецкого войска к Мавзолею, тем самым продемонстрировав окончательность и масштабность победы советской армии и советского народа.

Однако выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В конце 1947 г. вышел указ президиума Верховного совета СССР, согласно которому день 9 мая — праздник победы над Германией — объявлялся рабочим днем.

И лишь в 1965 г., в год двадцатилетнего юбилея победы советских войск, указом президиума Верховного совета день 9 мая был снова объявлен нерабочим днем. Празднику был придан исключительно торжественный статус, учреждена специальная юбилейная медаль. 9 мая 1965 г. на Красной площади в Москве был проведен военный парад, и перед войсками пронесли Знамя Победы.

С той поры День Победы всегда отмечался в СССР очень торжественно, а проведение военных парадов 9 мая стало традицией. Улицы и площади украшали флагами и транспарантами. В 7 часов вечера объявлялась минута молчания в память о погибших. Традиционными стали массовые встречи ветеранов в центре Москвы.

9 мая 1991 г. состоялся последний парад эпохи СССР, и до 1995 г. парады не проводились. В 1995 г. по случаю 50-летия Победы военный парад прошел в Москве по Кутузовскому проспекту у Поклонной горы. На нем были продемонстрированы образцы боевой техники, по Красной же площади прошли колонны ветеранов.

С 1996 г. традиция проведения военных парадов на главной площади страны была закреплена законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..». Согласно ему парады должны проходить не только в Москве, но и в городах-героях, и в городах, где дислоцированы штабы военных округов и флотов. Участие военной техники в законе не закреплено.

С этого времени парады проводятся ежегодно. В праздник Победы проходят встречи ветеранов, торжественные мероприятия и концерты. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. В церквях и храмах России проводятся поминальные службы.

Ежегодно в этот день в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Североморске и Севастополе производится праздничный артиллерийский салют. Первый салют по случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 мая 1945 года 30 залпами из тысячи орудий.

С 2005 г. проводится патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с целью вернуть и привить ценность праздника молодому поколению. В канун празднования дня Победы каждый может повязать на руку, сумку или антенну автомобиля "Георгиевскую ленточку" в знак памяти о героическом прошлом СССР, как символ воинской доблести, Победы, боевой славы и признания заслуг фронтовиков.