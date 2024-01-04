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Чем богаче архангелогородец, тем он решительней

Большинство россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей практически никогда не сомневается в решениях, принятых ими на работе.

45% архангелогородцев утверждают, что почти никогда не испытывают сомнений в решениях, принимаемых на работе: «Мне опыт не позволяет ошибаться». Иногда колеблются в принятии ответственных решений 39%: «Всегда себя перепроверяю». Часто сомневаются 8%: «Не все пока знаю».

 В силу не очень большого жизненного и профессионального опыта сомнения в рабочих решения чаще свойственны тем, кто моложе. Северянам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц твердости в принятии решений не хватает больше всего. Среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч рублей, большинство утверждает, что практически никогда не сомневается (57%).

 Реже всего колеблются при принятии рабочих решений руководители всех уровней, инженеры, врачи, HR и менеджеры проектов.



01 май 08:30 | : Будни

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