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Россиянки, выйдя на пенсию, все реже хотят воспитывать внуков

Задумываясь о пенсии, россияне вдвое реже, чем в 2021 году, говорят о желании посвятить себя воспитанию внуков. Число тех, кто собирается работать до старости, тоже сократилось на треть. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2000 представителей экономически активного населения старше 45 лет из всех округов страны.

 На пенсии каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы путешествовать. Выйдя на заслуженный отдых и имея возможность не работать, 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, 12% просто жили бы в свое удовольствие. Посвятить себя внукам мечтают лишь 5% опрошенных, столько же хотели бы сделать своим главным занятием после выхода на пенсию спорт. Читать книги на пенсии собираются 3%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи — по 1%. Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д.

 Еще 13% россиян намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы.

 О путешествиях и воспитании внуков на пенсии чаще мечтают женщины (7% против 4% среди мужчин). Тех, кто планирует продолжать трудиться до старости, в том числе и при отсутствии финансовой необходимости, вдвое больше среди мужчин (16% против 8% среди женщин).

 За последние 2 года число россиян, собирающихся работать на пенсии, сократилось на треть. Этот тренд особенно заметен среди женщин: о том, что они не представляют себе жизнь без работы, представительницы прекрасного пола стали сообщать вдвое реже. По сравнению с 2021 годом, женщины чаще хотят на пенсии жить в свое удовольствие и реже мечтают посвятить себя внукам.

24 апрель 07:54 | : Будни

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