Жители Архангельской области признались в своих успехах и неудачах

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Архангельской области и выяснила, каких успехов они добились за последнее время, а также с какими неудачами столкнулись.

41% опрошенных в Архангельской области назвали своей главной удачей за последний год – большое количество прочтенных новых книг. Интересно, что это один из самых высоких показателей по стране. В среднем по России жители других регионов отвечали на этот вопрос в 32% случаев. Чаще всего о большом количестве книг (как художественных, так и профессиональных) заявляли работники сферы искусства, культуры, масс-медиа и юристы.

На втором месте по успешности у местных жителей - повышение квалификации и обучение чему-то новому. Об этом заявили 35% опрошенных. Чаще всего этим могут похвастаться ИТ-специалисты (49%), работники науки и образования, а также финансисты и бухгалтеры (по 38%).

Еще 26% местных респондентов рассказали, что в 2023 году нашли новую работу, а 25% назвали важным личным достижением нормальный отпуск (чаще всего об этом говорили специалисты по управлению персоналом – сразу 41% из них много читали, а 38% удачно отдохнули).

Также в топе среди личных достижений года – повышение зарплаты (21%), долгожданная покупка (19%) и реализация крутого проекта (13%).

Среди главных неудач 2023 года 49% местных жителей назвали разочарование в своей компании и работе, причем лидерами здесь стали маркетологи (55%), а также HR-специалисты и высший и средний менеджмент (по 53%). Интересно, что жители СЗФО и в том числе из Архангельской области на 2% чаще других россиян по итогам 2023 года разочаровывались в своих работодателях.

Также на втором месте среди неудач год – выгорание на работе (с ним столкнулись 40% местных жителей), на это чаще всех жаловались маркетологи (54%), специалисты по работе с персоналом (48%) и ИТ-специалисты (46%). Кроме того, 37% респондентов рассказали, что не смогли пройти отбор\собеседование в компанию, куда хотели попасть на работу – с такой неудачей чаще всего сталкивались маркетологи (45%) и айтишники (44%).

Кроме того, среди провалов и неудач года многие соискатели называли проблемы со здоровьем у себя и близких (30%), ухудшение условий труда (25%), увольнение и постоянные переработки (по 25%), конфликты с коллегами и руководством (23%), отказ в повышении зарплаты (20%).

(фото с https://triptonkosti.ru)



