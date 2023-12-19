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Жители Архангельской области сознались в компьютерном ротозействе

Служба исследований hh.ru узнала, как бизнес теряет ценные данные из-за недоработок в системе. 

Работники чаще всего теряют корпоративные данные разных форматов:

  • у 12% опрошенных жителей Архангельской области случалась потеря текстовых документов и презентаций
  • 18% теряли доступ к электронной почте и другим подобным ресурсам
  • 6% потеряли ПО и лицензии
  • 14% работников из-за действий конкурентов теряли клиентскую базу и контакты
  • А вот 50% трудящимся повезло и никаких потерь ценных данных пока не было

Причины потерь важной рабочей информации разные:

  • случился сбой системы у 19% опрошенных работников
  • сломался компьютер - 34%
  • ошибка ПО - 20%
  • забыли пароль и не смогли работать дальше 44% сотрудников
  • случайно удалили ценную информацию - 17%
  • поймали вирус во время посещения того или иного сайта в интернете или прошли по фишинговой ссылке, которую прислали мошенники в сообщении на рабочую или личную почту - 23%
  • а у 9% опрошенных потеря ценного информационного ресурса случилась, потому что у них сторонние лица украли компьютер или накопитель  

Примечательно, но опрос свидетельствует, что мужчины на 14% чаще, чем женщины покупаются на ссылки мошенников или фишинговые атаки, и как следствие переходят по заражённым ссылкам.  В разрезе возраста: чаще других переходят по вредным ссылкам респонденты от 35 до 44 лет. 

При этом пока только треть (37%) опрошенных представителей бизнеса обучают людей базовым правилам, как защищать данные компании. Еще у 4% были раньше такие курсы, но закрылись по разным причинам. Среди тех, кто проводит обучение для сотрудников чаще всего делают это раз в полгода. А вот ещё 6% компаний заставляют сотрудников проходить проверочные тесты по информационной безопасности ежемесячно. Между тем 59% работодателей пока никак не обучали своих работников правилам информационной безопасности на работе.  

Важно обратить внимание, что соискательская часть опроса свидетельствует, что у работников наблюдается высокий уровень нервозности, связанный с фишинговыми рисками. Например, 38% заявили, что испытывают беспокойство и стараются читать новости про новинки среди мошенников и вариантов атак, чтобы обезопасить себя и быть готовыми к фишинговой атаке. Наибольшая доля таких среди 45-54-летних респондентов.

(фото с https://resbash.ru

18 январь 08:30 | : Будни

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