Жители Архангельской области сознались в компьютерном ротозействе

Служба исследований hh.ru узнала, как бизнес теряет ценные данные из-за недоработок в системе.

Работники чаще всего теряют корпоративные данные разных форматов:

у 12% опрошенных жителей Архангельской области случалась потеря текстовых документов и презентаций

18% теряли доступ к электронной почте и другим подобным ресурсам

6% потеряли ПО и лицензии

14% работников из-за действий конкурентов теряли клиентскую базу и контакты

А вот 50% трудящимся повезло и никаких потерь ценных данных пока не было

Причины потерь важной рабочей информации разные:

случился сбой системы у 19% опрошенных работников

сломался компьютер - 34%

ошибка ПО - 20%

забыли пароль и не смогли работать дальше 44% сотрудников

случайно удалили ценную информацию - 17%

поймали вирус во время посещения того или иного сайта в интернете или прошли по фишинговой ссылке, которую прислали мошенники в сообщении на рабочую или личную почту - 23%

а у 9% опрошенных потеря ценного информационного ресурса случилась, потому что у них сторонние лица украли компьютер или накопитель

Примечательно, но опрос свидетельствует, что мужчины на 14% чаще, чем женщины покупаются на ссылки мошенников или фишинговые атаки, и как следствие переходят по заражённым ссылкам. В разрезе возраста: чаще других переходят по вредным ссылкам респонденты от 35 до 44 лет.

При этом пока только треть (37%) опрошенных представителей бизнеса обучают людей базовым правилам, как защищать данные компании. Еще у 4% были раньше такие курсы, но закрылись по разным причинам. Среди тех, кто проводит обучение для сотрудников чаще всего делают это раз в полгода. А вот ещё 6% компаний заставляют сотрудников проходить проверочные тесты по информационной безопасности ежемесячно. Между тем 59% работодателей пока никак не обучали своих работников правилам информационной безопасности на работе.

Важно обратить внимание, что соискательская часть опроса свидетельствует, что у работников наблюдается высокий уровень нервозности, связанный с фишинговыми рисками. Например, 38% заявили, что испытывают беспокойство и стараются читать новости про новинки среди мошенников и вариантов атак, чтобы обезопасить себя и быть готовыми к фишинговой атаке. Наибольшая доля таких среди 45-54-летних респондентов.

(фото с https://resbash.ru)