Жители Архангельской области сознались в компьютерном ротозействе

Служба исследований hh.ru узнала, как бизнес теряет ценные данные из-за недоработок в системе.
Работники чаще всего теряют корпоративные данные разных форматов:
Причины потерь важной рабочей информации разные:
Примечательно, но опрос свидетельствует, что мужчины на 14% чаще, чем женщины покупаются на ссылки мошенников или фишинговые атаки, и как следствие переходят по заражённым ссылкам. В разрезе возраста: чаще других переходят по вредным ссылкам респонденты от 35 до 44 лет.
При этом пока только треть (37%) опрошенных представителей бизнеса обучают людей базовым правилам, как защищать данные компании. Еще у 4% были раньше такие курсы, но закрылись по разным причинам. Среди тех, кто проводит обучение для сотрудников чаще всего делают это раз в полгода. А вот ещё 6% компаний заставляют сотрудников проходить проверочные тесты по информационной безопасности ежемесячно. Между тем 59% работодателей пока никак не обучали своих работников правилам информационной безопасности на работе.
Важно обратить внимание, что соискательская часть опроса свидетельствует, что у работников наблюдается высокий уровень нервозности, связанный с фишинговыми рисками. Например, 38% заявили, что испытывают беспокойство и стараются читать новости про новинки среди мошенников и вариантов атак, чтобы обезопасить себя и быть готовыми к фишинговой атаке. Наибольшая доля таких среди 45-54-летних респондентов.
(фото с https://resbash.ru)