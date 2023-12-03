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Архангельская область улучшила свои позиции в экологическом рейтинге

По итогам 2023 года Поморье занимает 35 место, поднявшись на один пункт.

Лидируют Тамбовская и Белгородская области, на третьем месте Республика Алтай.

В числе безнадежных аутсайдеров Забайкальский край, Челябинская и Свердловская области.

Комментарий от руководителя отдела экологических инициатив «Зелёного патруля» Анастасии Фатериной:

Среди арктических регионов повысили свои позиции в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Республика Карелия. В регионах прошли масштабные экологические акции, просветительские лекции, научные исследования и запуск энергетических инфраструктурных объектов.

В начале сентября для Архангельской области произошло значимое событие - введен в действие новый межпоселковый газопровод. В октябре не менее важным мероприятием стало открытие ученых, которые выявили особенности распределения атлантических моржей Земли Франца-Иосифа и выделили их в отдельный кластер.

(фото с https://7dogs.livejournal.com

 

 

 

27 декабрь 13:34 | : Будни

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