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Поморье отмечает праздник святителя Николая Чудотворца

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 декабря, в канун праздника святителя Николая Чудотворца, совершил всенощное бдение в храме святителя Николая в областной столице.

    Архипастырю сослужили клирики городских храмов, пел архиерейский хор.

    За богослужением глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца!

    «Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою», — с такими словами сегодня обращаемся мы к великому угоднику Божиему, которому Церковь дала имя великого чудотворца и молится ему, чтобы он был теплым молитвенником о всех нас пред Престолом Господа сил.

    Ныне мы по зову наших сердец собрались на торжественное всенощное бдение в канун престольного праздника сего святого храма, который посвящен в честь святителя и чудотворца Николая. В сей день мы слышим слова тропаря угодника Божия: «Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему…». Действительно, святитель Николай явил всем нам правило веры и образ кротости. Взирая на его образ, мы видим открытое Евангелие, которое держит перед нами святитель Николай, и словно говорит каждому приходящему к нему, чтобы мы читали Евангелие и помнили о том, что говорит нам Господь наш Иисус Христос. В своей жизни святитель Николай Чудотворец исполнил евангельские заповеди и своим добрым житием он призывает нас, чтобы мы по его примеру так же совершили заповеди Христовы.

    Великий угодник Божий при своей земной жизни управлял мирликийской паствой, но по отшествии в Царствие Небесное он покрывает своим омофором многомиллионную паству православных христиан, которые с молитвенным взором обращаются к святителю Николаю с просьбами о помощи. Мы знаем, что ни един человек, который с глубокой верой обращается к угоднику Божию, не отходит неутешенным. До наших дней мы слышим, как великий чудотворец помогает всем, кто нуждается в его помощи. Известно предание о том, как в очень давние времена некие благочестивые люди захотели отправиться в Миры Ликийские, чтобы поклониться мощам святителя Николая. Нагрузив корабли пшеницей, они отправились в плавание, но врагу рода человеческого было неприятно такое почтение к памяти великого святого, и он задумал расстроить благочестивое желание людей. Для этого он принял вид жены, которая, пред отплытием благочестивых мужей, подошла к ним с сосудом, наполненным елеем, и обратилась со следующими словами: «Я и сама бы хотела отнести ко гробу святого Николая этот елей, но боюсь пуститься в далекое морское плавание, так как я женщина слабая и больная. Поэтому, прошу вас, возьмите этот сосуд с елеем и отвезите его в Миры, а там вылейте его в светильник при гробе святителя». С этими словами лукавый бес, принявший вид женщины, передал им в руки сосуд с елеем. Не подозревая диавольских козней, но усматривая в просьбе жены благочестивое намерение, путешественники взяли у нее сосуд и отправились в путь. Сначала некоторое время они плыли благополучно. Но потом подул сильный ветер, поднялось большое морское волнение, которое делало невозможным продолжать путь в далекую Ликию. Паломники решились возвратиться домой, не исполнив своего благочестивого желания, и уже поворотили было свой корабль назад. Но в эту минуту явился им навстречу в небольшой лодке святитель Николай. «Куда плывете, добрые люди? — обратился он к ним. — Зачем оставляете начатый путь и возвращаетесь домой? В ваших руках находится средство унять бурю и беспрепятственно продолжать начатый вами путь. Знайте, что ходу вашего корабля противится злокозненность диавола, который в образе женщины дал вам сосуд с елеем: бросьте его в море – и вы благополучно совершите свой путь». Мореплаватели послушались благочестивого мужа и бросили сосуд с елеем в море. Внезапно оттуда поднялся черный дым, пламя и отвратительный смрад; море расселось, и со дна морского поднялось клокотанье; самые капли морские обратились в огненные искры. Ужас объял мореплавателей, и они начали кричать. Угодник Божий, снова явившись, он велел им оставить страх и своим властным словом уничтожил диавольское наваждение. Тотчас повеяла тихая прохлада и в воздухе распространилось чудное благоухание. Достигнув беспрепятственно города Миры, паломники исполнили свое благочестивое желание, поклонившись мощам святого угодника. Затем благополучно возвратились домой и поведали всем, что сотворил им святой Николай.

    Мы с вами и из собственного духовного опыта знаем, что когда молитвенно обращаемся ко святому великому угоднику Божию, чудотворец Николай тотчас же приносит наши чаяния и молитвы ко Престолу Божию, и по его молитвам Господь дает всем нам Свою милость, утешение и исцеление от многоразличных недугов и помогает в прочих житейских нуждах.

    В сей день мы с горячей молитвой обратимся к великому чудотворцу, дабы он, как сказано в акафисте святителю Николаю, «миру всему источаяй многоценное милости миро, и неисчерпаемое чудес море», всегда слышал наши молитвы и подавал нам утешение. Будем в первую очередь подражать не великим чудесам угодника Божия, но учиться той любви, которую он имел к Богу и ближним своим. Недаром мы сегодня за утреней слышали евангельское повествование о добром пастыре. Таким пастырем и является для всех нас святитель и чудотворец Николай. Есть о чем задуматься тем, кто отвергает Бога и бессмертие души, ибо если нет Бога и душа не бессмертна, то разве стало бы возможно, чтобы человек, который много столетий назад завершил свой земной путь, помогал бы нам и по сей день, слышал наши молитвы и отвечал на наши чаяния? Пусть благословение святителя Николая Чудотворца и его помощь всегда сопровождают нас и помогают нам в нелегком христианском служении во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков. Аминь!

    С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

19 декабрь 09:21 | : Будни / Верую

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