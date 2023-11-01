Архангельским приютам для животных пришла помощь, откуда не ждали

Пункт выдачи заказов (ПВЗ) уже больше полугода помогает приютам для животных в Архангельске.

Светлана, владелец ПВЗ Ozon: “Изначально я лично занималась сортировкой. В один из дней к нам заглянула волонтер Светлана - просила картон на переработку, чтобы вырученные деньги направить в приюты. И мы подхватили эту идею”.



Светлана и другие работники ПВЗ начали заниматься сортировкой мусора - картон, пластиковая упаковка, сейф-пакеты, стрейч-пленка, «пупырка», крафт- бумага. Затем, два раза в неделю, к ним приезжает волонтер, которая забирает «все нажитое» и производит вторичную сортировку и распределение по категориям. Далее — весь материал уезжает и сдается на переработку.

«Денежные средства, полученные за наше доброе дело, переводятся приютам для бездомных животных нашего города. Ведь некоторые из них существуют только за счет пожертвований неравнодушных.



Вот так можно объединить два добрых дела в одно, Природа чуть чище, а бездомным хвостикам — еда, лекарства и все самое нужное», - делится Светлана.