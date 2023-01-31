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"Добровольцы Зимнего берега" приглашают всех желающих потрудиться в храмах

Участники движения «Добровольцы Зимнего берега» продолжают трудиться над благоустройством храмов Приморского благочиния. За зиму волонтеры совершили несколько поездок в Патракеевку.

В экспедициях добровольцев сопровождал благочинный округа протоиерей Владимир Новиков.

Волонтеры заготовили и привезли дрова для пилигрим-стоянки для размещения паломников и туристов возле Успенского храма в деревне Верховье, потрудились над обустройством домиков: подключили их к электросети, завезли в домики матрасы, подушки и одеяла. 

Но главная цель добровольцев — это богослужения в отдаленных храмах, восстановление, консервация и благоустройство старинных церквей. Зимой волонтеры помогли совершить Литургии в Успенском храме Патракеевки, где молились вместе с паломниками и местными жителями.

Напомним, общественное движение «Добровольцы Зимнего берега» зародилось в Приморском районе в 2020 году. Его участники благоустраивают храмы в деревнях на побережье Белого моря, готовят помещения церквей к ремонту, очищают территорию от мусора, строят места размещения для добровольческих экспедиций, привлекают внимание общественности к этой местности.

Желающие присоединиться к движению «Добровольцы Зимнего берега» могут обратиться к Ольге Вороновой https://vk.com/voronovaolgavlad 


10 март 09:17 | : Будни / Верую

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