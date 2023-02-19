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У дома с оркестром. В Архангельской области продолжается чествование ветеранов

У дома каждого выступает  оркестр, звучат песни военных лет. Мероприятия проходят в рамках патриотической акции – «Парад у дома ветерана». Депутаты,  члены партии и молодогвардейцы,  поздравляют лично участников Великой Отечественной войны. В этом им помогает сводный оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области и городской духовой оркестр им. Владимира Васильева.
 «Дорогие ветераны!
 Мир вам шлёт поклон земной,
 И на всех меридианах -
 Чтут ваш подвиг фронтовой».

Эти стихи прочел 6-летний Игорь для Анны Филипповны Власовой. Мальчик живет в  доме напротив, случайно узнал, что участницу войны сегодня будут поздравлять, и он просто не мог не присоединиться к мероприятию. Его поздравление было особенно трогательным и искренним.  В столь юном возрасте Игорь осознает всю значимость подвига наших воинов, считает, что ко всем ветеранам необходимо относится с особым трепетом и вниманием.

 В Архангельской области  Анна Филипповна Власова – одна из легенд. В этом году ей исполнилось 102 года, она участница Великой Отечественной войны, ветеран Карельского фронта. Начало боевых действий встретила в Новодвинске, тогда Анна Филипповна работала там, на бумажном комбинате. Весной 1942-го, как и многих девушек предприятия, ее призвали в действующую Красную армию, она служила прибористом на 6-й батарее 746-го зенитно-артиллерийского полка.

 Прямо на месте, Анна Филипповна и другие новобранцы, изучали особенность зенитных батарей, стрелкового оружия, зенитных пушек. Прежде, рассказывала в интервью, что быстро освоила специальность прибориста, успешно  подавала наводчику данные по высоте и дальности полёта вражеского самолёта. По окончании войны, вернулась в Архангельск, а в дальнейшем переехала в Молотовск и 36 лет отдала Севмашпредприятию, трудилась в 8-ом цеху.

 «Сколько помню, мама всегда была очень общительным человеком. С ней можно было поговорить на любую тему, но мы никогда не говорили о войне. Можно вспомнить великих советских артистов, которые прошли фронт – Никулин, Пуговкин. Они никогда не говорили о войне, мама также» - отметил сын.

Как он говорит, секрет долголетия мамы кроется в первую очередь в заботе и любви близких, а еще она почти не ругалась и не нервничала.
 Последние 7 лет, вместе с сыном и его супругой, Анна Филипповна живет в Архангельске.  Примечательно то, что их дом располагается на улице милиционера Петра Жосу, который тоже является героем, эталоном мужества.

 В этот день также поздравляли участника северных конвоев – Юрия Александровича Будиева. На груди у него, как новые, блестят ордена. Он способен помочь дирижеру оркестра и спеть вместе со всеми – «День Победы».  В этом году ему исполнится 95 лет. За военные заслуги он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Ушакова, медалью «За оборону Советского Заполярья», юбилейными медалями. В северных конвоях участвовал 43-ем-44-ых годах. 

 «Радость такая, что люди пришли, высокопоставленные, чтоб поздравить обыкновенного пенсионера, бывшего участника войны с праздником! Это большое дело! День Победы празднуется всем миром. И его надо отмечать так, чтобы каждый знал, что сегодня День Победы!» - отметил ветеран.

 Поздравили в этот день и пограничника Юрия Федоровича Ильина. Он был призван в армию в 17 лет, совсем еще мальчишкой. Его зачислили курсантом в учебный батальон пограничных войск НКВД Ленинградского округа.

Потом служил на границе с Финляндией. После войны прошел школу служебного собаковода, охранял Государственную границу СССР в составе Первого пограничного отряда войск МВД Карело-Финского округа.

Юрий Фёдорович награжден множеством медалей: «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны II степени», медалью «Имени Жукова», медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», «За отличие в охране Государственной границы СССР». 

Ветеранов поздравили – глава Архангельска Дмитрий Морев, депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря (фракция «Единая Россия»), руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Иван Воронцов, руководитель региональной организации «Молодая гвардия Единой России» Мария Валуйских и руководитель партроекта «Историческая память» Сергей Ковалев. 

Поздравления продолжатся вплоть до 9-го мая. 


05 май 08:11 | : Будни

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