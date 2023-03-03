Митрополит Корнилий поздравил архангелогородцев с праздником родительской субботы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 марта, в третью великопостную субботу, день поминовения усопших, совершил Божественную литургию в храме Всех святых в областной столице.

Архипастырю сослужило городское духовенство, пел малый состав архиерейского хора.

По окончании Литургии глава митрополии совершил панихиду, а затем обратился к прихожанам с архипастырской проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с третьей субботой святого Великого поста.

Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос призвал на служение будущего апостола Матфея. Спаситель увидел Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и сказал ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за Ним. По единому слову он оставил всё и пошел по Божественным стопам Господа нашего Иисуса Христа. Далее святой апостол и евангелист Марк повествует о том, что Спаситель зашел в дом Левия, где были собраны его друзья — такие же мытари, как и он сам. Мытари были сборщиками налогов, они собирали с местного населения дань в пользу Римской империи, оккупировавшей Иудею. Нетрудно представить, как люди относились к мытарям! Иудеи считали их великими грешниками, никто из них не подавал им руки, а если шел фарисей или человек, считавший себя праведным, и навстречу ему шел мытарь, то, конечно же, он переходил на другую сторону, чтобы не встретиться с этим сборщиком налогов. Но Господь наш Иисус Христос вошел в дом и обедал за одним столом с мытарями. Конечно, книжники и фарисеи вознегодовали, не только подумали в своих сердцах, но и сказали ученикам Христа Спасителя: «Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Они были возмущены, что Господь не просто зашел в дом грешника мытаря, но и вместе с ними разделил трапезу. Христос дал им Свой ответ, сказав такие сакраментальные слова: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Каждый человек имеет многоразличные недуги душевные и телесные и согрешения вольные и невольные. Разве все мы не нуждаемся в покаянии, к которому призвал всё человечество Христос Спаситель? Конечно же, нуждаемся, и поэтому ради нас, грешных, пришел Господь, чтобы призвать всех нас к покаянию, чтобы мы могли пребывать с Господом в Царствии Божием.

Чем же отличаются эти грешники, о которых говорит апостол и евангелист Марк, восседавшие со Христом Спасителем за трапезой, от праведников, которые не вошли в дом и осуждали Господа? Между ними огромная пропасть! Фарисеи, считавшие себя праведниками, были далеки от покаяния, они превозносились над теми, кого считали грешниками. О таких людях Господь наш Иисус Христос сказал в Евангелии, что они чтут Бога устами своими, сердце же их далеко отстоит от Него. А грешники, осознающие свою порочность и в покаянии припадающие к ногам Христа Спасителя, стяжают прощение грехов и спасение от Господа. В одну из подготовительных недель, предваряющих святой Великий пост, мы слышали евангельскую притчу о мытаре и фарисее, рассказанную Христом Спасителем. Мытарь, который осознавал свою греховность и свое недостоинство, стоял у порога храма и видел пред собой пол, обливая его горькими слезами и произнося лишь такие слова: «Боже, милостив буди мне, грешному». Эту смиренную молитву и покаяние несчастного мытаря Господь принял. Мы читали Евангелие о мытаре Закхее, который принес Богу покаяние, сказав: «Аще кого чим обидех, возвращу четверицею». Не в два, не в три, а в четыре раза больше. Почему же так? Потому что таков был закон: если человек не мог заплатить налог, мытарь мог внести за него свои средства, но потом должник был обязан вернуть ему в четыре раза больше. Поэтому такое отношение было в народе к мытарям, но многие из них осознавали свою неправедность, каялись пред Богом и имели глубокое смирение о своем недостоинстве. Их смиренное сердце и желание исправить свою многогреховную жизнь принимал Господь наш Иисус Христос. Сегодня мы слышим, что Себе в ученики и апостолы Он избирает мытаря Левия, который становится апостолом и евангелистом Матфеем. Он написал Евангелие, которое мы с вами читаем. Святой апостол Матфей пошел проповедовать слово Христова учения ко всем племенам и народам и принял мученическую смерть за Христа Спасителя. Сегодня мы видим, как Господь по единому Своему слову меняет человека, как человек из великого грешника становится проповедником Христова учения, оставляет свою прибыльную деятельность, оставляет свой дом и всё земное ради того, чтобы следовать за Божественным Спасителем.

В сей день, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами совершили заупокойное богослужение, за которым молились об упокоении всех прежде почивших отцев, братьев и сестер наших, перешедших черту между жизнью и смертью. В Священном Писании Ветхого Завета мы в Книге Екклесиаста слышим такие слова: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его». Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, что «мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Святой первоверховный апостол Павел говорит, что «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». У Бога нет мертвых, но все живы. Однако порой смерть забирает людей в момент, когда они не готовы к блаженной вечной жизни. Мы каемся, исповедуемся, причащаемся, но лишь только преступаем порог святого храма Божия, сразу впадаем в многоразличные искушения и совершаем грехи, тем самым делаем себя неготовыми к переходу в Вечность. Поэтому Господь и принимает наши заупокойные молитвы об усопших православных христианах. Сегодня мы молимся о том, чтобы Господь простил прегрешения всем нашим сродникам и знаемым, о которых возносим молитвы. В святые великопостные дни Святая Церковь, как чадолюбивая мать, призывает своих верных чад не только молиться о себе, не только приносить Богу покаяние в своих согрешениях, но вознести молитвы о всех усопших православных христианах.

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре был такой случай: один из диаконов внезапно скончался, и архимандрит Антоний, бывший тогда наместником святой обители, стал горячо молиться об усопшем диаконе, велел записать его во всех церквах и поминать на всех проскомидиях и на всех церковных службах. Накануне сорокового дня по кончине диакона отец архимандрит в своей келье услышал, что кто-то к нему входит. Келья осветилась, и пред ним предстал почивший. «Я пришёл Вас благодарить», — сказал он. «За что?» — спросил архимандрит. «За молитвы обо мне», — ответил усопший. «Не один я молился, — ответил отец Антоний. — Прочая братия также молилась. Я Вас велел везде записать и поминать». «Я, — сказал диакон, — нигде не записан. И меня нигде не поминали».

Отец наместник потом справился, было ли упущение, и правда ли, что имя покойного нигде не записали. Оказалось, что его действительно забыли записать, то есть о новопреставленном молился один лишь архимандрит Антоний. «Как Вы прошли мытарства?» – спросил отец наместник усопшего диакона. «Как молния», — ответил он. На вопрос, почему он сподобился этого, ответ был таков: «За честь Тела и Крови Господних. Так как я только что причащался в день своей смерти». Вот, возлюбленные во Христе братья и сестры, сколь велико таинство Причащения Тела и Крови Христовых, и как значима молитва наша за усопших православных христиан! Не станем ослабевать в наших молитвах, возлюбленные, но будем возносить их пред Господом Богом, дабы Милосердный Господь упокоил всех поминаемых нами в недрах Авраама, Исаака и Иакова во веки веков. Аминь!

С праздником родительской субботы поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)