Главный инженер «РВК-Архангельск»: Труд крут – доказано делом!

Главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин и коммерческий директор компании Светлана Шадрина приняли участие в панельной дискуссии отрывшегося сегодня в Архангельске молодежного форума #ТрудКрут.

Участниками форума стали более 800 школьников, студентов и молодых специалистов региона.

«В Архангельской области – прекрасные возможности для молодежи, чтобы реализовать свой потенциал, получить хорошее образование, найти себя и работу своей мечты, - говорит Светлана Шадрина, коммерческий директор #РВК_Архангельск и модератор панельной дискуссии форума. – В регионе созданы уникальные возможности для того, чтобы молодые люди оставались здесь жить и работать – таких возможностей у выпускников школ моего поколения не было. Иначе бы мы стартанули в жизни еще круче!»

Вначале своего выступления Светлана Владимировна задала ребятам вопрос: кто из них хочет покинуть регион и поискать себя за его пределами? Поднялся лес рук. Но… спустя час – после выступления спикеров и их историй успеха – желающих искать счастье в чужих краях явно поубавилось: молодые люди просто не знали о всех возможностях, которые перед ними открываются здесь, на их малой родине.

Как оказалось, отлично работают «социальные лифты» - можно сделать карьеру, будучи «бойцом» студенческих строительных отрядов. Такие примеры есть. В вузах и техникумах существует несколько позиций по стипендиям – обычная, от будущего работодателя, заинтересованного в выпускнике, правительственная и губернаторская. На рабочих местах в области приехавших спецов готовы поддержать подъемными, создав им на первое время неплохую «подушку». Отлично работают целевые договоры, а представители крупных предприятий присматривают себе будущих работников, уже начиная с первого курса. Просто открывайте дверь, распахнутую перед вами, – и входите в нее!

Главный инженер #РосводоканалАрхангельск рассказал ребятам, сколько специалистов самых разных отраслей – от слесарей аварийно-восстановительных работ и лаборантов до технологов, проектировщиков, айтишников, спецов по автоматизированным системам управления производством – работает сегодня на предприятии. Новое время и новейшие технологии формируют запрос на специалистов самого высокого уровня – и их ждут в «РВК-Архангельск». С молодыми спецами готовы работать наставники, учить их, знакомить с производством – и двигать по карьерной лестнице.

«Но, - сделал акцент Дмитрий Андреевич, - при одном условии: вам необходимо иметь горячее желание развиваться, работать с полной отдачей и добиваться успеха». Он рассказал ребятам о том, как пришел к собственному карьерному успеху. Будучи сыном водителя и диспетчера, не имея никакой протекции, но обладая огромным желание учиться и выбиться «в люди», он начал с низов на производстве в «Росводоканал-Тюмень», затем стал начальников небольшого отдела, после чего ему доверили серьезный цех, а потом – предложили должность главного инженера в «РВК-Архангельск». И это – не предел амбиций Черкашина: лет через пять он готов стать генеральным директором одного из водоканалов в группе компаний #Росводоканал.

Поэтому – труд реально крут!

Отметим, что форум #ТрудКрут проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, агентства по делам молодёжи как федерального, так и регионального уровня. Мероприятие призвано стать отправной точкой для выбора профессиональной сферы, развития полезных навыков через консультации, которые ребята получат от представителей крупных компаний лесопромышленной, алмазодобывающей и судостроительной отрасли региона.