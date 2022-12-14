Работать на Севере: РВК-Архангельск презентовал себя студентам САФУ

Коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина по приглашению Центра карьеры и трудоустройства САФУ приняла участие в университетской дискуссионной площадке. Название дискуссии «На чистую воду» предполагало честные и откровенные ответы на самые неожиданные вопросы студентов, связанные со спецификой работы компании и их возможной карьерой на предприятия жизнеобеспечения.
«Университет открыт для работы с ключевыми предприятиями и очень заинтересован в том, чтобы у топ-менеджмента компаний была возможность прямого разговора со студентами. Этот процесс важен обеим сторонам. Работодателям нужно четко понимать, что меняются поколения – меняется и будущий специалист. Студенту же надо актуально оценивать, кто нужен сегодня на рынке труда, включать аналитику и как можно раньше начинать задумываться о том, где его видят, как специалиста, где ему создадут самые благоприятные условия для карьерного роста. Мы хотим донести до своих выпускников, что они нужны дома, на Севере, что есть все необходимые возможности самореализации здесь. Для того, чтобы построить карьеру мечты, совсем не обязательно уезжать в другой регион», - рассказала директор Центра карьеры и трудоустройства САФУ Елена Доценко.
Она также отметила, что на дискуссионной площадке уже выступили 9 топ-спикеров – в том же формате прямого и честного разговора на темы – от социалки до политики. Тема «На чистую воду» выявила, что современный студент очень мало знает о системе ЖКХ, для него нет разницы, кто является поставщиком холодной воды, а кто горячей, он не разграничивает, где заканчивается ответственность одной ресурсоснабжающей компании и начинается другой. Большинство студентов живут в семьях родителей и не являются абонентами «РВК-Архангельск», при этом активно потребляют коммунальные услуги. По мнению Елены Доценко, одной из целей таких дискуссий является задача - раскрыть студентам те темы, которых не было в их повестке и формировать культуру потребления ЖКУ.
«С большим удовольствием и абсолютно откровенно общалась со студентами САФУ. Отвечая на вопросы ребят, попыталась хоть немного приоткрыть для них «дверь в мир ЖКХ», рассказать об основных проблемах отрасли, а также дать представление о том, что мы делаем, чтобы в домах была чистая вода. Я рассказала студентам о реализованных мероприятиях по строительству новых трубопроводов, модернизации мощностей на станциях водоподготовки и очистки стоков, о масштабных ремонтных работах на сетях. Напомнила о том, что «Росводоканал» в городе всерьез и надолго. Уверена, что такие форматы общения взаимно полезны, а ещё поддерживаю, что #создаватьнасевере и #работатьнасевере - интересно и эффективно! Все эти возможности есть и в нашей компании, поэтому мы ждем выпускников САФУ», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
При этом коммерческий директора водоканала подчеркнула, что после таких встреч, даже если молодые люди выберут работу в других сферах – в строительстве или смежных профессиях, у них останется понимание того, как работает система водоснабжения и водоотведения. Что позволит им формировать более грамотные технические решения – на любом месте, где бы они ни трудились.