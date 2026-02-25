Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гарри Поттер в жизни архангелогородцев. Мальчиш-Кибальчиш обзавидовался

Гарри Поттера архангелогородцы в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг.

2 мая — Международный день Гарри Поттера. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читал 31%.

 Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии: фильмы видели 87% и почти каждый второй (45%) читал книги. С возрастом интерес падает — среди опрошенных старше 45 лет кино смотрел 61%, книги читали 17%.

 Вселенной магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины: 38% читали книги и 75% смотрели фильмы (среди мужчин — 24 и 72% соответственно).

 Среди респондентов с высшим образованием читали книги 30%, со средним профессиональным — 24%, а вот смотревших кино почти поровну — 74 и 72% соответственно.

03 май 10:17 | : Культура

Главные новости


Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая
Воруют ВСЕ. Почему фильм «Дело» не доходит до зрителя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (18)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20