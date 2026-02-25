Гарри Поттер в жизни архангелогородцев. Мальчиш-Кибальчиш обзавидовался

Гарри Поттера архангелогородцы в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг.

2 мая — Международный день Гарри Поттера. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читал 31%.



Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии: фильмы видели 87% и почти каждый второй (45%) читал книги. С возрастом интерес падает — среди опрошенных старше 45 лет кино смотрел 61%, книги читали 17%.



Вселенной магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины: 38% читали книги и 75% смотрели фильмы (среди мужчин — 24 и 72% соответственно).



Среди респондентов с высшим образованием читали книги 30%, со средним профессиональным — 24%, а вот смотревших кино почти поровну — 74 и 72% соответственно.