В Архангельском театре кукол открывается школа актерского мастерства

С нового сезона в Архангельском театре кукол начинает работать Школа сценических искусств, где участники будут постигать азы актерского искусства. В связи с этим в ШСИ объявляется набор!

Планируется вести работу в трех возрастных группах: 9-13 лет, 14-16 лет и 17+. Также будет отдельная старшая группа для дальнейшего направления на целевое обучение в один из российских театральных институтов. 

 Руководителями групп станут режиссер театра Евгений Насупа, актеры Наталья Назаренко и Анатолий Шкляев. Педагог по танцу и движению - Мария Залецкая, педагог по сценической речи - Мария Гнездова. Занятия будут проводиться дважды в неделю и начнутся с октября.

 Для участия в отборе необходимо заполнить анкету и прислать на электронную почту: Arhschoolpupett@yandex.ru

 С вами свяжется куратор и сообщит о дате прослушивания. На нем необходимо будет рассказать о себе, а также представить стих, басню и отрывок из прозы наизусть.

 

 

14 август 16:07 | : Культура

