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В походе с "Мечтой". Православие и эстрада

    Семейным походом завершила учебный год воскресная школа храма преподобного Антония Сийского в поселке Савинском Плесецкого округа. Дети и взрослые прошли до Крестовоздвиженского деревянного храма.

    По пути сделали три остановки, чтобы послушать рассказы педагогов о житии священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Его память Церковь праздновала 25 мая.

    В Крестовоздвиженском храме все участники похода поучаствовали в молебном пении, которое совершил настоятель иеромонах Антоний (Ласточкин).

    По словам священника, поход проводится в конце каждого учебного года. «Это семейный поход, который объединяет наших прихожан, педагогов, жителей поселка, гостей из Мирного. Событие всегда очень радостное и полезное. Отмечу, что в этом году к нам присоединились ребята из музыкальной студии "Мечта"», — рассказал отец Антоний.

    После богослужения дети и взрослые под открытым небом развели костер, попили чай из самоваров, поели солдатской каши с маслом и устроили игры.

    Иеромонах Антоний благодарит за проведенный поход Анну Табунщикову — советника по воспитанию Савинской школы, Елену Кондратенко — руководителя детской вокально - эстрадной студии «Мечта», а также Ларису Дементьеву, Елену Зыкову и Елену Николайцеву. 

27 май 09:30 | : Культура / Верую

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